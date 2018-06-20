20.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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«Прекратите работать на свой карман!» – нардепы освистали Парубия

Рассмотрение украинским парламентом законопроекта о национальной безопасности переросло в ожесточённую полемику между депутатским корпусом и президиумом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Свободовец Юрий Левченко выразил возмущение нарушением регламента со стороны президиума Верховной Рады.



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«Обращаюсь к главе Верховной Рады Украины Андрею Парубию и напоминаю ему, что он глава высшего законодательного органа – парламента Украины, а не клерк Администрации президента или Кабинета министров. Чтобы он придерживался закона Украины про регламент Верховной Рады, где чётко написано, что за десять дней должны быть предоставлены депутатам таблицы ко второму чтению, а не за час. А потом он говорит, что, оказывается, мы очень долго проходим поправки. Это говорит глава Верховной Рады Украины, разве это возможно?», – заявил он.

В ответ спикер Рады сравнил возмущённых депутатов с «промосковской командой» и заявил, что не никому не позволит стать на пути страны в НАТО.

«Хочу напомнить, что Андрей Парубий – глава Верховной Рады Украины – является последовательным сторонником вступления Украины в НАТО. Я обращаюсь к народным депутатам, чтобы не уподоблялись промосковской кобанде в зале и не срывали рассмотрение данного законопроекта. Кто хочет остановить путь Украины в НАТО – не получится, ни техническими, ни какими-то другими манипуляциями», – сказал Андрей Парубий.

Снова взяв слово, Левченко призвал Парубия и всё украинское правительство прекратить жить по понятиям и работать на собственный карман. Также нардеп потребовал от спикера извинений.

«Хотел бы обратить внимание наших зрителей и слушателей на тот позор, который сейчас происходит, когда глава Верховной Рады с высокого президиума говорит, что соблюдение регламента и работа народного депутата над поправками, за которую он получает зарплату, оказывается, является чем-то плохим, неправильным, и каким-то затягиванием. Вот что у нас сегодня происходит. Господин Андрей, надеюсь, вы извинитесь, когда мы проголосуем за этот законопроект, несмотря на то, что в нём много недоработок. Но напоминаю вам, что путь в НАТО не лежит в принятии определённых законопроектов. Путь в НАТО заключается в том, чтобы придерживаться действующего законодательства и жить по закону, а не по понятиям, как вы и ваша власть живёте. Если будете жить по закону и работать на украинцев, тогда мы будем в НАТО, а пока вы не будете так жить, а будете работать только на свой карман, то мы будем совсем в другом месте, нежели в НАТО», – заявил Юрий Левченко.

После чего Парубий прервал выступление нардепа на полуслове, сославшись на то, что по регламенту нужно выступать только по теме поправки, чем вызвал возмущение парламентария, продолжившего свою речь стоя и без микрофона.

«Нас никто не остановит», – заявил напоследок Парубий.