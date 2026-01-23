«Прекратите войну! Западная Украина, б***, начала!» – пенсионерка сказала правду в эфире укро-ТВ
Украинские телевизионщики, приехавшие снимать процесс эвакуации из населенных пунктов Днепропетровской области, находящихся в 15 км от позиций наступающей российской армии, неожиданно столкнулись с сопротивлением одной из местных жительниц.
Пенсионерка на камеру стала требовать прекратить войну, которую, по ее мнению, начала Западная Украина, спровоцировав госпереворот. Женщина заявила, что населенные пункты страдают от обстрелов ВСУ и пожаловалась, что ее сына, который уехал в Россию, теперь превратили во врага.
«У нас нет связи, нет сети, поразбивали, падлы все. Свои! Свои! И на Путина сваливают, свои тут делают», – заявила женщина.
Ее сыну повезло выбраться на территорию России, в чем она также упрекнула украинский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Загнали ребенка в Россию, а теперь он враг мой. Прекратите войну! Западная Украина, б…дь, начала. Начали там майданы делать. При чем тут Путин, Януковича выгнали на…р».
