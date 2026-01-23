Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские телевизионщики, приехавшие снимать процесс эвакуации из населенных пунктов Днепропетровской области, находящихся в 15 км от позиций наступающей российской армии, неожиданно столкнулись с сопротивлением одной из местных жительниц.

Пенсионерка на камеру стала требовать прекратить войну, которую, по ее мнению, начала Западная Украина, спровоцировав госпереворот. Женщина заявила, что населенные пункты страдают от обстрелов ВСУ и пожаловалась, что ее сына, который уехал в Россию, теперь превратили во врага.

«У нас нет связи, нет сети, поразбивали, падлы все. Свои! Свои! И на Путина сваливают, свои тут делают», – заявила женщина.

Ее сыну повезло выбраться на территорию России, в чем она также упрекнула украинский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».