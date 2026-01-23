«Прекратите войну! Западная Украина, б***, начала!» – пенсионерка сказала правду в эфире укро-ТВ

Анатолий Лапин.  
23.01.2026 13:48
  (Мск) , Днепропетровск
Просмотров: 1766
 
Война, Дзен, Днепропетровск, Украина


Украинские телевизионщики, приехавшие снимать процесс эвакуации из населенных пунктов Днепропетровской области, находящихся в 15 км от позиций наступающей российской армии, неожиданно столкнулись с сопротивлением одной из местных жительниц.

Пенсионерка на камеру стала требовать прекратить войну, которую, по ее мнению, начала Западная Украина, спровоцировав госпереворот. Женщина заявила, что населенные пункты страдают от обстрелов ВСУ и пожаловалась, что ее сына, который уехал в Россию, теперь превратили во врага.

Украинские телевизионщики, приехавшие снимать процесс эвакуации из населенных пунктов Днепропетровской области, находящихся в 15...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас нет связи, нет сети, поразбивали, падлы все. Свои! Свои! И на Путина сваливают, свои тут делают», – заявила женщина.

Ее сыну повезло выбраться на территорию России, в чем она также упрекнула украинский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Загнали ребенка в Россию, а теперь он враг мой. Прекратите войну! Западная Украина, б…дь, начала. Начали там майданы делать. При чем тут Путин, Януковича выгнали на…р».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить