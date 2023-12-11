Прекратите выписывать Украине чеки на войну – американский сенатор

Анатолий Лапин.  
11.12.2023 18:58
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


США должны прекратить подписывать «пустые чеки на войну» и финансировать убийства на Украине.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил американский сенатор Джеймс Вэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны прекратить подписывать «пустые чеки на войну» и финансировать убийства на Украине. Об...

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По мнению Вэнса, любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что противостояние все равно закончится переговорами, и шансов вернуть себе границы 1991-го года у Украины нет.

«По вопросу Украины все знают, все, у кого есть мозги в голове, знают, что это всегда должно было закончиться переговорами. Идея о том, что Украина собиралась отбросить Россию к границам 1991 года была абсурдной – на самом деле, никто в это не верил. И так, что мы говорим президенту и, на самом деле, всему миру, так это то, что вам нужно четко сформулировать, каковы ваши амбиции, на что потребуется 61 миллиард долларов?..

Украина функционально разрушена как страна, средний возраст солдата в украинской армии сейчас составляет 43 года, он старше меня, мне 39 лет. Если так будет продолжаться еще немного, средний возраст украинского солдата будет старше вас, а затем еще, позже, возможно, это будет как Вольф Блитцер (телеведущий, которому 75 лет). Это настоящая трагедия, на что это похоже?», – вопрошал он.

«Мы приближаемся к тому моменту, когда нам придется платить украинским пенсионерам за восстановление всей страны. Нам нужно положить конец убийствам, и именно этим должно заниматься американское руководство. Мы не должны больше выписывать пустые чеки на войну», – заявил Вэнс.

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