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Украинское руководство не пойдёт на заморозку конфликта, при которой ВСУ не смогут обстреливать «старые» и «новые» территории России.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В какой-то момент на Украину начнут давить по одной логике – давайте по каким-то правилам заморозимся. А для заморозки нужно минимальное соглашение, чтобы не было взаимных ударов, каких-то действий. И для нас это очень и очень непростая история. Представьте себе, нас принуждают к заморозке – а мы ж хотим не только по территории России. Если заморозка, мы не сможем бить и по своей оккупированной территории. Представляете всю эмоцию вокруг этого?», – сказал Климкин.

«Нам предлагают сначала сделать прекращение огня, а потом начать переговоры. Но прекращение огня – это не стратегия, этот шаг. Если прекратим огонь, что будет с военной помощью Украине? Удержится её динамика? Мой прогноз – нет. Она не прекратится полностью, нам будут что-то поставлять, но сохранится ли она на таком уровне, как сейчас? А Россия, конечно, на полную будет продолжать производство», – подытожил он.