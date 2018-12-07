Прелести «украинской местечковости»: депутат Рады устроил шоу во время заседания

07.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Порошенковец Олег Мусий в Верховной Раде поздравил свою маму с днём рождения прямо с трибуны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перво-наперво хочу поздравить наших защитников, которые вчера отпраздновали свой профессиональный праздник, те, кто дают нам возможность работать в украинском парламенте и мирно жить на неоккупированных территориях. Низкий им поклон и большое спасибо.

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Также, насколько вы знаете, сегодня день Екатерины, потому всех Кать поздравляю с именинами. И самое главное поздравление. Сегодня моя родная мама празднует свой юбилей. Мама, я тебя поздравляю с праздником, с Юбилеем, дай Бог тебе ещё долгих лет жизни. Я тебя очень люблю!», – заявил он.

Депутат НС ДНР Владислав Бердичевский подчеркнул, что таким образом украинские депутаты лишний раз доказали свою «местечковость».

«Украинская местечковость проявляется во всех сферах общественной жизни во вновь образованной американской колонии. Я с удивлением узнал, что в Верховной Раде Украины принято с трибуны не только передавать приветы близким, поздравлять мам с днём рождения, но и упоминать дни именин.

Ношение вышиванки, пожалуй, влияет. Дождёмся ли мы, что перед Рождеством в зале заседаний Рады заколят кабана и накрутят там же колбасы? Думаю, что да», – отметил он в комментарии «ПолитНавигатору».