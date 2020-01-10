Прельщенный безвизом? Украина отправила за решетку очередного крымчанина

10.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская полиция задержала участника Русской весны, входившего в состав «Самообороны Крыма».

Об этом сообщает «главное управление полиции АРК» на своей странице в соцсети.

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«Полицейские задержали мужчину 8 января на КПВВ «Чонгар». Злоумышленник как раз пытался пересечь административную границу с оккупированным полуостровом Крым. Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым», – говорится в сообщении.

Задержанному вручили подозрение, инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований). По этой статье можно получить до 15 лет лишения свободы.

Вчера Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что это уже не первый подобного рода случай. Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине был задержан севастопольский политик, член правящей партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый, который решил получить украинский загранпаспорт. После этого бывший депутат Верховной рады, севастопольский политик Вадим Колесниченко заявил, что поступок Кучерявого подставляет всю Россию, добавляя очков украинской пропаганде.