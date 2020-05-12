Премьер Албании анонсировал легализацию марихуаны

12.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Над проектом легализации каннабиса Албания, по словам премьер-министра Эди Рама, работает более года, при этом эта страна является лидером нелегального трафика марихуаны в ЕС.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, что Албания вслед за Грецией может стать еще одной страной Балканского полуострова, легализовавшей марихуану «в медицинских целях», премьер-министр Эди Рама заявил на конференции, посвященной Дню Европы, в присутствии посла ЕС Луиджи Сорека.

«Мы работаем над этим проектом почти год, и он будет готов в ближайшее время, – заявил глава правительства и по сути лидер Албании (президент в этой стране играет больше статусную роль, – ред.) – Мы проконсультировались с нашими и зарубежными экспертами по этому проекту, но главное, что мы делаем его, и что нам очень помогло – это опыт других (стран – ред.)».

При этом офис ЕС в Тиране после такого довольно экстравагантного заявления албанского лидера, сразу же поспешил заявить, что не имеет никакого отношения к этому судьбоносному проекту:

«В ответ на некоторые запросы средств массовой информации мы хотим уточнить, что Европейская комиссия и представительство ЕС в Албании не участвовали в подготовке, разработке или консультации по проекту о выращивании и легализации каннабиса в медицинских целях в Албании», – написало представительство в своем твиттере.

Довольно негативно инновация Эди Рама была воспринята и албанской оппозицией:

«Легализация каннабиса – это личная идея Рама, – прокомментировал ситуацию лидер крупнейшей оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша. – И он уже по факту заявил, что его партнеры якобы хорошо осведомлены об этом».

«Многие политики стали врачами больше, чем сами врачи, – отреагировала на слова албанского премьера его соплеменница, «экс-премьер» Косово Эдита Тахири. – Доктором стал и Эди Рама, который пытается сделать каннабис лекарством, выращенным в Албании. Разве мир мало видел наркотических трагедий?… Рама рискует превратить Албанию из жемчужины морского туризма в каннабисный ад».

И госпожа Тахири, несколько преувеличив насчет «жемчужины морского туризма», знает, о чем говорит, поскольку по оценкам западных экспертов Албания на сегодняшний день является лидером по нелегальным поставкам марихуаны в ЕС – объем этого «бизнеса» оценивается приблизительно в 5 миллиардов долларов и составляет почти половину ВВП страны.

При этом албанская мафия, вытеснившая многих традиционных конкурентов, например, итальянскую мафию, контролирует сейчас 75% криминального наркооборота в мире, и многие албанские криминальные кланы, в том числе и те, что путем вооруженной террористической борьбы пришли к власти в Косово, поднялись на этом.

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В 2017 году скандал с главой МВД Албании Саимиром Тахири, уличенным в причастности к международному наркобизнесу, вызвал резонанс на мировом уровне. Впоследствии немецкий «Бильд» опубликовал расшифровки телефонных разговоров, из которых стало ясно, что на выборах Раме и его Социалистической партии помогал победить оппозицию все тот же наркокриминал. Однако это не помешало Западу закрыть глаза на фактическую узурпацию власти премьером, поскольку во внешней политике тот все делал «правильно» – в этом году албанский лидер стал еще и главой ОБСЕ.

При этом итальянская полиция периодически накрывает крупные партии марихуаны из Албании, и по данным правоохранителей с Апеннин объем каннабиса, производимого на подпольных наркоплантанциях этой страны, за минувший год вырос в 12 раз. Так что желание Рама легализовать эти объемы и поставить на службу албанского бюджета вполне прагматичное.

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Если же говорить о «положительном» опыте, о котором упомянул албанский лидер, то в 2018 году подобным «достижением» отметилось прежнее левацкое правительство Греции. Что, впрочем, не уберегло его от провала на выборах, о положительном экономическом эффекте от этого решения также пока не сообщается.