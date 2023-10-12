Премьер Албании потребовал наказать руководство Сербии

Алексей Топоров.  
12.10.2023 20:22
  (Мск) , Белград
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Албания, Балканы, Дзен, ЕС, Косово, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Премьер-министр Албании Эди Рама, выступая в парламенте, снова лез во внутренние дела другого государства – Сербии.

Об этом сообщает Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Албании Эди Рама, выступая в парламенте, снова лез во внутренние дела другого государства...

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По инициативе оппозиционных партий, парламент Албании сегодня намерен принять резолюцию по ситуации в косовской Баньске, где местные сербы пытались поднять восстание против албанских сепаратистов.

«Мы ясно дали понять нашим друзьям в Брюсселе, что все было бы вполне нормально, если бы не произошла криминальная агрессия в Баньске. Мы ждем второго заявления ЕС, где они осудят и призовут наказать организаторов событий в Баньске и организаторов национального траура в Белграде.

Необходимо немедленно потребовать проведения независимого международного расследования», – заявил Рама, выступая перед депутатами.

Также албанский премьер предложил «парламенту» Косово обратиться к международному сообществу, а также к Албании, которая, по его словам, «является страной НАТО, кандидатом в ЕС и имеет все каналы общения с демократическим миром».

Рама убежден в том, что «голос Албании пользуется большим уважением в Брюсселе и Вашингтоне, когда речь идет о регионе, и особенно об отношениях между Косово и Сербией».

«На саммите европейского политического сообщества в Гранаде мы вместе с президентом Косово говорили с нынешними политическими игроками о необходимости адекватного отношения ЕС к этой опасной эскалации, потому что на официальном Белграде лежит большая ответственность.

Он не только не осудил агрессию, но и прикрыл ее национальным траурным флагом», – вещал премьер-министр Албании.

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