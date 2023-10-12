Премьер Албании потребовал наказать руководство Сербии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Албании Эди Рама, выступая в парламенте, снова лез во внутренние дела другого государства – Сербии.

Об этом сообщает Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По инициативе оппозиционных партий, парламент Албании сегодня намерен принять резолюцию по ситуации в косовской Баньске, где местные сербы пытались поднять восстание против албанских сепаратистов.

«Мы ясно дали понять нашим друзьям в Брюсселе, что все было бы вполне нормально, если бы не произошла криминальная агрессия в Баньске. Мы ждем второго заявления ЕС, где они осудят и призовут наказать организаторов событий в Баньске и организаторов национального траура в Белграде. Необходимо немедленно потребовать проведения независимого международного расследования», – заявил Рама, выступая перед депутатами.

Также албанский премьер предложил «парламенту» Косово обратиться к международному сообществу, а также к Албании, которая, по его словам, «является страной НАТО, кандидатом в ЕС и имеет все каналы общения с демократическим миром».

Рама убежден в том, что «голос Албании пользуется большим уважением в Брюсселе и Вашингтоне, когда речь идет о регионе, и особенно об отношениях между Косово и Сербией».

«На саммите европейского политического сообщества в Гранаде мы вместе с президентом Косово говорили с нынешними политическими игроками о необходимости адекватного отношения ЕС к этой опасной эскалации, потому что на официальном Белграде лежит большая ответственность. Он не только не осудил агрессию, но и прикрыл ее национальным траурным флагом», – вещал премьер-министр Албании.