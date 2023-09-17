Премьер Болгарии назвал отчаявшихся аграриев страны «террористами»

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Болгарские фермеры готовят протесты по всей стране и собираются перекрывать дороги и погранпереходы, чтобы поставить заслон ненавистному украинскому зерну и другой сельхозпродукции. Недавно Евросоюз отменил введенный ранее запрет на импорт зерна из Украины, а прозападное правительство и парламент Болгарии услужливо поддержали отмену эмбарго.

На болгарских аграриев набросился премьер-министр страны Николай Денков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обозвал собственных граждан «террористами» и обвинил их в неблагодарности к ЕС, который их субсидирует и предоставляет им технику. Правда, кто виноват в таком положении вещей, прозападный премьер умолчал.

Денков цинично потребовал от фермеров сначала вернуть в ЕС деньги и технику, а уже затем перекрывать погранпереходы.

«Представители аграрного сектора не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям ввиду того, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, куплены за европейские средства. Они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими», – вещал болгарский премьер.

Между тем ранее Польша, Венгрия, Словакия и Румыния собираются продлить эмбарго, не обращая внимания на волю ЕС.