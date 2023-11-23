Премьер Болгарии призвал Европу к войне с Россией

Константин Серпилин.  
23.11.2023 08:36
  (Мск) , Брюссель
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Балканы, Болгария, Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В современной Европе якобы повторяются события, предшествовавшие Второй мировой войне.

Об этом в ходе выступления перед Европейским парламентом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В современной Европе якобы повторяются события, предшествовавшие Второй мировой войне. Об этом в ходе...

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«Сегодня в Европе мы можем наблюдать определённую усталость от войны на Украине. И мы видим уменьшение помощи Украине и украинским беженцам.

Всё больше и больше европейцев задаются вопросом: «Так почему же мы должны поддерживать страну, находящуюся в стадии войны, и которая не является членом ЕС. Так не лучше ли обеспечить мир. И многие люди говорят, что даже плохой мир лучше хорошей войны.

И мы помним, о чём сказал Черчилль по поводу Мюнхенских соглашений 1938 года: «Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение». Мы помним, чем заканчивались все попытки умиротворить Гитлера», – сказал болгарский премьер.

Он подчеркнул, что и сегодня вся Европа должна объединиться против России.

«На самом деле, война Путина против Украины – это война против Европы. Когда мы защищаем Украину – мы защищаем Европу. В противном случае завтра Молдова может стать новой Украиной», – добавил Денков.

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