Премьер Болгарии призвал Европу к войне с Россией

В современной Европе якобы повторяются события, предшествовавшие Второй мировой войне.

Об этом в ходе выступления перед Европейским парламентом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Европе мы можем наблюдать определённую усталость от войны на Украине. И мы видим уменьшение помощи Украине и украинским беженцам.

Всё больше и больше европейцев задаются вопросом: «Так почему же мы должны поддерживать страну, находящуюся в стадии войны, и которая не является членом ЕС. Так не лучше ли обеспечить мир. И многие люди говорят, что даже плохой мир лучше хорошей войны.

И мы помним, о чём сказал Черчилль по поводу Мюнхенских соглашений 1938 года: «Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение». Мы помним, чем заканчивались все попытки умиротворить Гитлера», – сказал болгарский премьер.