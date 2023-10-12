Премьер боснийских сербов: Россия не сдаст Западные Балканы

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Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович принял участие в VI Российской энергетической неделе в Москве.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время выступления президента Путина меня воодушевил высказанный им тезис, что Россия не откажется от сотрудничества с дружественными странами. Это страны, которые не поддержали санкции против России, и БиГ тоже в их числе благодаря Республике Сербской», – отметил Вишкович.

Глава правительства Республики Сербской подчеркнул, что ожидает, что цены на газ останутся благоприятными для Республики Сербской. И отметил, что Россия не сдаст Западные Балканы, то есть постюгославское пространство.

«Тут есть Республика Сербская, Сербия и Венгрия, которые являются дружественными России государствами», – сказал Вишкович.

Премьер боснийских сербов добавил, что после энергетического форума ожидает новых инвестиций в газовую сферу РС. И подчеркнул, что Россия по сравнению с Западом быстро нашла свой путь и другие рынки для газа.

Вишкович совершает рабочий визит в Россию, где пробудет до пятницы, по приглашению вице-премьера правительства РФ Александра Новака. В его планах встреча с Новаком, так и с рядом представителей российского бизнеса.