Премьер Британии: «Мы переживём Путина»

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Лондон предоставил Киеву наибольший пакет военной помощи с начала СВО на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин может думать, что нас переживёт, но он неправ. Мы стоим тут сегодня, и завтра будем стоять, и столько, сколько нужно. Это инвестиция в нашу общую безопасность, потому что если Путин победит на Украине, он на этом не остановится. Наши оппоненты в мире считают, что у нас нет ни терпения, ни ресурсов для длительной войны, мы хотим не дать возможности Путину или его приспешникам в Северной Корее, Иране и ещё кое-где думать так. Великобритания объявляет о наибольшем пакете помощи Украине с начала войны в размере 2,5 миллиарда фунтов. Это значит больше безопасности, больше противотанковых средств, больше ракет, сотни тысяч новых артиллерийских снарядов, подготовка для тысяч украинских военных. 200 миллионов фунтов будет выделено на производство сотен тысяч новых дронов. Это будет наибольшая помощь среди каких-либо иных государств», – объявил Сунак.

Он добавил, что заключённый с Киевом договор о гарантиях безопасности до вступления Украины в НАТО – очень надолго.

«Я очень горжусь тем, что сегодня мы с президентом Зеленским подписали новое соглашение, которое станет ядром отношений между нашими государствами на сотни лет», – подчеркнул британский премьер.

Примечательно, что Сунак, как и находящийся рядом президент Зеленский, никак не отреагировали на вопрос из зала, о радиусе действия ракет, 300 или 500 км, и даёт ли Британия добро на удары по объектам на территории России в границах до начала СВО.