Премьер Британии: Поднатужимся всей Европой, пока Путин «перепуган» угрозами Трампа
Страны НАТО, особенно европейские, должны сделать всё, чтобы хотя бы стабилизировать для Украины ситуацию на фронте.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе говорили генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Страмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Великобритания так же является верным другом Украины. Вы предоставили миллиарды долларов на военную и гуманитарную помощь, обучение и гарантии безопасности. В будущем мы должны не только продолжать поддерживать Украину, но и наращивать помощь, чтобы, когда придёт время, Украина смогла сесть за стол переговоров с позиции силы и заключить выгодную сделку для достижения прочного мира», – вещал Рютте.
В свою очередь, Кир Страмер заверил, что «допомога» Украине будет беспрецедентной.
«Мы все работаем над тем, чтобы закончить эту войну, но давайте проясним: мир наступит, благодаря силе, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать Украину. Это значит – стабилизировать линию фронта, обеспечить необходимым снаряжением и обучением. Именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине больше военной поддержки, чем когда-либо прежде», – сказал Страмер.
Он призвал также активизироваться всех союзников – «особенно в Европе».
«Президент Трамп пригрозил новыми санкциями против России, и очевидно, что это напугало Путина. Мы знаем, что он обеспокоен состоянием российской экономики. Поэтому я здесь, чтобы работать с нашими европейскими партнёрами, чтобы усилить давление, сократить доходы от продажи энергоресурсов и поставки оборудования для его военных заводов, чтобы остановить военную машину Путина», – агитировал британец.
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