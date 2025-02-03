Премьер Британии: Поднатужимся всей Европой, пока Путин «перепуган» угрозами Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны НАТО, особенно европейские, должны сделать всё, чтобы хотя бы стабилизировать для Украины ситуацию на фронте.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе говорили генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Страмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Великобритания так же является верным другом Украины. Вы предоставили миллиарды долларов на военную и гуманитарную помощь, обучение и гарантии безопасности. В будущем мы должны не только продолжать поддерживать Украину, но и наращивать помощь, чтобы, когда придёт время, Украина смогла сесть за стол переговоров с позиции силы и заключить выгодную сделку для достижения прочного мира», – вещал Рютте.

В свою очередь, Кир Страмер заверил, что «допомога» Украине будет беспрецедентной.

«Мы все работаем над тем, чтобы закончить эту войну, но давайте проясним: мир наступит, благодаря силе, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать Украину. Это значит – стабилизировать линию фронта, обеспечить необходимым снаряжением и обучением. Именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине больше военной поддержки, чем когда-либо прежде», – сказал Страмер.

Он призвал также активизироваться всех союзников – «особенно в Европе».