Премьер Черногории предъявил доказательство связи Джукановича с ОПГ, отметившейся на Украине

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Новости Украины

Премьер-министр Черногории (в техническом статусе) Дритан Абазович продемонстрировал фотографию, на которой, как он утверждает, запечатлен президент Черногории Мило Джуканович в компании «шкалярского клана» – одной из самых известных криминальных группировок региона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На заседании национального Комитета по безопасности и обороне Черногории Дритан Абазович заявил:

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«Позвольте мне показать вам фотографию Мило Джукановича со «шкалярцами». Я назову вам имена и фамилии. Вместе с Джукановичем – Зоран Мрвалевич, он же Мрва, и еще один джентльмен, которого нет в живых».

По сообщению местного издания Vijesti, в последнем случае речь идёт о Радоване Матовиче, убитом в 2016 году. А Зоран Мрвалевич, который считается одним из лидеров «шкалярского клана», в 2020 году был арестован в Сербии по ордеру Интерпола, экстрадирован в Черногорию и ныне находится под стражей в ожидании приговора суда.

«Шкалярский клан» известен далеко за пределами Черногории. Так, вечером 26 мая 2020 года в Киеве из огнестрельного оружия хотели убить гражданина Черногории Радое Звицера, который считается лидером конкурирующего криминального клана – «кавачского», с которым «шкалярский» издавна борется за наркорынок.

При этом Звицер законно жил на территории Украины, и ни правоохранительные органы Черногории, ни Интерпол к нему никаких претензий не имели. В результате покушения он получил несколько ранений, но выжил.

Через несколько часов в Одессе были задержаны два серба и два черногорца, подозреваемые в покушении на убийство Звицера, которые намеревались пересечь границу с Молдавией.

О сербах Петре Йованиче и Милане Бранковиче известно мало, а вот черногорцы оказалась с солидными послужными списками. Один из них, Стефан Джукич, находился в розыске Интерпола за убийство в Черногории, второй, Эмиль Тузович ранее несколько раз был арестован за торговлю наркотиками, в его досье тоже есть покушения на убийства, а сам он был ранен.

Тогда же появились сообщения, что балканским киллерам помогал сержант полка полиции особого назначения «Киев» (создан как нацбат в 2014 году) Ростислав Чернобровый, ранее участвовавший в карательной операции на Донбассе.

При этом «зелёный коридор» на границе будто бы обеспечивал бывший депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Евгений Дейдей, у которого есть криминальное прошлое. Никакой открытой информации по этому делу больше не было, судьба задержанных киллеров и их подельника-«правоохранителя» неизвестна. А Евгений Дейдей в марте 2022 года инсценировал свою смерть и исчез.