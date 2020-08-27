Премьер Черногории пригрозил выслать всех сербских священников из страны

27.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава черногорского правительства Душко Маркович договорился до того, что пообещал после парламентских выборов 30 августа открыть границы и выслать всех священнослужителей Сербской православной церкви.

Так премьер отреагировал на ежевечерние протестные крестные ходы против дискриминационного закона «О свободе вероисповедания».

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«В наши дни Черногория подвергается нападению со стороны тех же людей, которые не хотели ее в 2006 году [когда состоялся референдум об отделении Черногории от Сербии] и чьи предки аннулировали ее в 1918 году [когда большинство жителей Черногории приняли решение присоединиться к Югославии], – утверждает Маркович. – Сербская православная церковь и ее священники вернутся в монастыри и церкви, они больше не будут участвовать в политических процессиях, они не будут стоять за микрофоном, проклиная наших отцов, наших дедов, нас самих, наших детей. Этого не делают нигде в XXI веке в мире, к сожалению, это делается в Черногории».

По словам Марковича, руководство Черногории будет «терпеть» активность Сербской православной церкви только до 30 августа – дня парламентских выборов.

«После мы не станем это терпеть. Закон и правовой порядок будут одинаково действительны как для нас, так и для его высокопреосвященства митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия и всех остальных…. Мы откроем границы, потому что у них здесь нет фундамента, и мы вернем их в их дома, откуда они пришли, позволим им устроить свои дома, свою страну таким образом, как им нравится и оставить нашу Черногорию нам», – добавил черногорский премьер.

Сербская православная церковь никак не отреагировала на выпад Марковича, но это сделали черногорские сербские и просербские партии.

«Душко Маркович делает заявления, будто он жил в Хорватии в 1995 году, и он видит реинкарнацию [лидера хорватских сепаратистов] Франьо Туджмана в Мило Джукановиче. Черногория никогда не будет Хорватией 1995 года. Все должны это знать и учитывать. Мы никуда не пойдем. А кто хочет, пусть попробует нас выгнать», – заявил зампредседателя «Новой сербской демократии» Марко Ковачевич.

Марко Ковачевич.