Премьер Черногории заявил о том, что его правительство приведет страну в ЕС

13.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Глава правительства Черногории Здравко Кривокапич, принимая участие в Дельфийском экономическом форуме в Афинах, заявил о решимости как можно скорее завершить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает сербская редакция «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Черногорский премьер находится в Афинах на 6-й конференции Дельфийского экономического форума, которая была организована под эгидой президента Греции Катерины Сакеларопулу. Участвуя в панели, посвященной принятию новых членов в ЕС, глава правительства Черногории сказал о том, что его кабинет сделает все возможное, чтобы страны стала следующим членом Евросоюза.

«Черногория полна решимости завершить переговорный процесс как можно скорее. Ожидается, что наши намерения будет реализованы к концу срока полномочий 42-го правительства Черногории», – сказал Кривокапич.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. После парламентских выборов августа 2020 года победила противостоящая прозападному диктатору-националисту Мило Джукановичу коалиция во главе со Здравко Кривокапичем, от которой ждали смены курса развития страны.

Однако новое правительство, уступив давлению ЕС и США, сменило курс только наполовину, перестав оказывать давление на Сербскую православную церковь, прекратив преследования сербских оппозиционеров, частично, но не полностью восстановив политические взаимоотношения с Сербией. При этом новое руководство Черногории не отказалось от членства в НАТО, курса в ЕС, не отменило антироссийские санкции, не допустило к работе в правительстве своих сербских соратников по коалиции, а теперь в Скупщине обсуждает официальное отношение страны к липовому «геноциду в Сребренице».