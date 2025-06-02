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НАТО нужно «как можно быстрее вложиться в собственную безопасность».

Об этом премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила сегодня на саммите восточного и южного флангов альянса в Вильнюсе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим агрессивный подход России в Балтийском регионе. Это показывает, каким образом Россия видит себя в конфликте с Западом, и как она готовится к войне против НАТО» – трепалась Фредриксен.

Она призвала союзников сделать все, чтобы НАТО оставалось «сильнейшим военным союзом в истории человечества».

«Нам необходимо предоставить настоящие возможности немедленно, потому что Россия не будет ждать, пока мы подготовимся. В то же время нам необходимо поддерживать Украину в борьбе за собственную безопасность и независимость. Нам нужно давать все, что им нужно на поле боя, больше финансирования на производство оружия и проводить мощнейшие санкции против России», – вещала Фредриксен.

Она предлагает предоставить Украине «наисильнейшую позицию на поле боя и за столом переговоров».