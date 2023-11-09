Премьер Эстонии нахваливает российскую пропаганду и ругает либеральную оппозицию

Россия очень хороша в пропаганде. Таким образом премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отреагировала на вопрос о том, почему ее страна беспрепятственно пропустила через свою территорию одного из убийц Дарьи Дугиной.

Его задали российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), позвонившие Каллас от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия очень хороша в пропаганде и распространении ложной информации, а также в операциях под фальшивым флагом. После Второй мировой войны в Эстонии был мир, но мы были под оккупацией. Наша культурная, экономическая и политические элиты были ликвидированы. Вся наша собственность была национализирована русскими, а пятая часть населения была либо убита, либо депортирована в Сибирь. А сюда были привезены русские. Я к тому, что мир должен быть прочным. История научила нас, что Россия никогда и нигде не расплачивалась за свои поступки. За это никогда не было наказания», – сказала Каллас.

В актив российской пропаганде она записывает и то, что мире все больше людей говорят об успехах России на Украине. Она призвала африканского коллегу прекратить общаться с российским президентом Владимиром Путиным.

«Когда началась война, мы закрыли все каналы российской пропаганды, так что в Эстонии их нельзя посмотреть. Это играет важную роль. Наше русское меньшинство не является однородной группой. С российской пропагандой бороться очень тяжело. Мы закрыли все, что работало в этом направлении», – пожаловалась Каллас.

Она раскритиковала российскую оппозицию, которую, по ее мнению, народ не поддерживает.

«На самом деле нет настоящей оппозиции, которая что-то делает. А оппозиция, которая есть в других странах, не настоящая. Она не имеет влияния на людей. Так что это очень-очень тяжело. У них разные взгляды, но они ничего с этим не делают. Мы не видим, чтобы оппозиция пыталась что-то сделать. Поэтому я бы не стала рассчитывать на оппозицию, потому что у них ее нет. А общественность стоит за Путина, потому что для них война – это слава. Они никогда не страдали от войны», – сказала премьер.

Она пообещала прислать африканскому политику в подарок книгу «История России», чтобы он все понял.