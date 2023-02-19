Премьер Эстонии пообещала насильно «изменить менталитет русских»

Константин Серпилин.  
19.02.2023 17:56
  (Мск) , Мюнхен
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Д.Б., Дзен, Политика, Россия, Эстония


Страны западного блока должны установить контроль над Москвой и насильно переписать менталитет граждан России.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока должны установить контроль над Москвой и насильно переписать менталитет граждан России....

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Прибывший на встречу печально известный своей политической проституцией депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сказал, что нынешняя Россия остаётся «крепостью у ворот варваров».

«Надо провести де-империализацию России. Испанская, Австро-Венгерская империи исчезли, кому это выгодно больше, чем немцам? Сейчас там три прекрасные страны», – сказал Гончаренко.

Каллас пояснила, что после победы НАТО менталитет русских будет насильно переписан с помощью давно отработанных в Прибалтике методов.

«Надо решить вопрос ответственности в отношении России. После Второй мировой войны был Нюрнбергский трибунал, Токийский трибунал. Нацистские преступления были осуждены по всему миру, и немецкий народ узнал о преступлениях, какие совершали нацисты. Это изменило менталитет.

Таких вещей не было в России, этого не произошло. Они определяют себя в категориях имперского мышления, им нравятся диктаторы.

Как выйти из этого цикла? История имеет значение. Наши учебники истории были переписаны после независимости, а в России этого не произошло. Они по-прежнему учатся по советским учебникам истории», – подытожила эстонская чиновница.

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