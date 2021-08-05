Премьер Хорватии в оккупированном Книне: «Не позволим подвергнуть сомнению законность операции «Буря»

05.08.2021, Загреб, Алексей Топоров

На праздновании 26-й годовщины карательной операции «Буря» в бывшей столице уничтоженной хорватской военщиной Республики Сербская Краина премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сделал ряд резких заявлений в сторону Сербии.

Годовщина массовой этнической чистки сербов в Хорватии отмечается в этой стране как «день победы и отечественной благодарности» и «день хорватских защитников», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая на торжественной церемонии в оккупированном Книне, Андрей Пленкович заявил, что Хорватия не позволит никому подвергнуть сомнению законность военно-полицейской операции «Буря» (Oluja).

«Мы руководствуемся политикой примирения, сосуществования и взаимопонимания, уважая историческую правду и выражая почтение всем жертвам, – сказал хорватский премьер. – Это не означает, что мы когда-либо позволим кому-либо подвергнуть сомнению законность «Бури». Это послание Сербии, которая должна отказаться от бесполезной политики прошлого и обратиться к политике примирения».

Пленкович отметил, что Хорватия всегда «с достоинством» будет праздновать карательную операцию «Буря», которую он назвал «роковой битвой», и высказал уверенность в том, что будущие поколения продолжат традиции «Отечественной войны» – так в Хорватии называют военную агрессию против Республики Сербская Краина.

«Хорватии удалось создать респектабельную военную силу, которая победила преступную политику режима Милошевича, положив конец войне и установив мир», – заключил хорватский премьер.

Напомним, карательная операция «Буря», подготовленная инструкторами НАТО для армии Хорватии, при поддержке авиации НАТО и при полном попустительстве контингента миротворцев ООН и наблюдателей ОБСЕ против непризнанной Республики Сербская Краина проходила с 4 по 9 августа 1995 года. Ее результатом стала ликвидация сербской республики, гибель 2,5 тысяч гражданского сербского населения и исход 250 тысяч сербов.

Именно хорватским опытом уничтожения непризнанной сербской республики ныне вдохновляются стратеги в Киеве, мечтающие решить вопрос русских республик Донбасса силовым путем.