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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения по Боснии и Герцеговине рассказал, как оно дискриминирует боснийских хорватов.

Он напомнил, что представители этого народа четвертый раз подряд не могут избрать своего представителя в Президиум БиГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целостность Дейтонского соглашения основывается на полном равенстве трех государствообразующих народов, а не на доминировании большинства. Хорваты являются одним из трех государствообразующих народов Боснии и Герцеговины, и этот статус гарантирован им Конституцией страны, которая сама по себе является приложением к Дейтонскому соглашению. К сожалению, этот принцип нарушается практикой многократного навязывания нелегитимного хорватского члена Президиума Боснии и Герцеговины, что приводит к тому, что уже четвертый избирательный цикл хорваты, оказавшись в меньшинстве по сравнению с бошняками, лишены права избирать своего законного представителя», – заявил Пленкович в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне.

Он подчеркнул, что права хорватов никогда не должны зависеть исключительно от демографических данных, поскольку Босния и Герцеговина — их родина, которую они «защищали, строили и вносили вклад в ее будущее».

«У Хорватии, с другой стороны, есть моральный долг и стратегический интерес обеспечить, чтобы хорваты в Боснии и Герцеговине пользовались равными правами», — подчеркнул Пленкович, на всякий случай отметив, что «Хорватия по-прежнему полностью привержена сохранению Дейтонского соглашения».

Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине было согласовано 21 ноября 1995 года в ходе переговоров на военной базе ВВС США Райт-Петтерсон в Дейтоне штат Огайо, а официально подписано 14 декабря 1995 года в Париже. Было разработано американцами с целью закрепления сецессии БиГ и недопущения возвращения республики в Югославию.

На момент активного вмешательства Вашингтона в боснийскую ситуацию местные сербы, несмотря на то, что находились в меньшинстве по отношению к мусульманам-бошнякам, подвергались этническим чисткам со стороны исламистов, и против них действовало эмбарго ООН (было вынесено против всех сторон конфликта, но Запад через базы «миротворцев» активно помогал бошнякам и боснийским хорватам, в том числе переправляя исламистов из Северной Африки и Ближнего Востока), контролировали 70% республики.

Тогда НАТО вмешалось в гражданскую войну, начав бомбардировки позиций боснийских сербов в ходе операции «Направленная сила», насильно помирив боснийских хорватов и бошняков, организовав совместно с армией соседней Хорватии антисербский блицкриг, в ходе которого Республика Сербская лишилась 30% своих территорий.

Далее, чтобы выставить сербов «плохими парнями», по плану Дейтонских соглашений им было выделено только 49% боснийских территорий (впоследствии Республику Сербскую разделили на две части округом Брчко), а бошняков и хорватов слили в энтитет Федерация БиГ, где последние оказались в явном меньшинстве.

Из-за подобной диспропорции боснийским хорватам не удается выбрать своих представителей в Президиум БиГ и другие органы власти, поскольку те избираются большинством голосов, которых больше у бошняков, как у этничекого большинства – благодаря этому, например, в Президиум БиГ регулярно избираются лояльные бошнякскому Сараево хорваты, не представляющие интересы своего народа.

Подобный подход в целом отражает политику Запада и глубинного государства США в отношении Боснии, поставивших цель превратить республику в моноэтническое государство мусульман-бошняков, союзных Вашингтону.