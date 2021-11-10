Премьер Киргизии: За 10 лет мы потеряли всех профессиональных управленцев

Так называемая «парламентская демократия» в течение десяти лет не давала Киргизии нормально развиваться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.

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«Я очень рад, что закончился десятилетний период безвременья, так называемой «парламентской демократии», когда по итогам выборов разные фракции, как пирог, разрезали наш Кыргызстан. Дошли даже до сел, кто где распределяет воду. В результате за эти десять лет мы потеряли всех профессиональных управленцев. Как результат — вы видите, в каком состоянии находится экономика нашей страны», – сказал киргизский премьер.

«Винегрет, который создавался после каждых парламентских выборов, не давал возможности работать исполнительной ветви власти — она стала продолжением парламента. Везде были дискуссии, совещания, защита интересов фракций, которая выдвинула их, защита интересов лидеров фракций, во многих случаях эти интересы не совпадали с народными интересами. Вакханалия коррупции, теневой экономики, возможность разбогатеть с помощью власти, привела к той катастрофе, которая случилась в прошлом году», – резюмировал Жапаров.

Напомним, что в прошлом году в Киргизии произошло очередное свержение власти под давлением улицы, в результате чего был свернут президент Сооронбай Жээнбеков, а из мест лишения свободы был освобожден Садыр Жапаров, ставший потом главой страны.

В марте 2005 года в Киргизии был свернут президент Аскар Акаев, место которого занял Курманбек Бакиев, низложенный в 2010 году.