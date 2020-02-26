«Премьер» Косово хочет уволить «президента» Косово из-за тайного соглашения с НАТО

26.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Альбин Курти назвал «неконституционным» секретное соглашение Хашима Тачи и экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, согласно которому боевики так называемых Сил безопасности Косово не могут входить в населенные сербами северные анклавы края без одобрения командования международного контингента.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как стало известно благодаря самому Альбину Курти, секретное соглашение между Хашимом Тачи и Андерсом Фогом Расмуссеном было заключено в 2013 году. Согласно ему, так называемые Силы безопасности Косово (ROSU) не могут заходить на территорию населенных сербами северных анклавов края без согласования с международными силами под руководством НАТО (KFOR). Причем соглашение было заключено на неопределенный срок.

боевики ROSU

«От имени правительства Республики Косово я гарантирую, что Силы безопасности Косово смогут выполнять миссии в северной части Косово только в сотрудничестве с KFOR, – написал Тачи в послании Расмуссену, которое стало достоянием общественности благодаря Курти. – Это полностью соответствует существующим обязательствам Косово перед НАТО, которые правительство Республики Косово выполняет со всей серьезностью. Правительству Республики Косово также ясно, что KFOR, выполняя свой мандат, могут привлекать законных представителей местного сообщества в северной части Косово в рамках процесса регулярного взаимодействия».

Обнародованная информация, в частности, проливает свет на то, с чьего одобрения так называемые Силы безопасности Косово в мае прошлого года провели показательную акцию устрашения в северных сербских анклавах отторгнутой от Сербии территории. Напомним, что тогда были арестованы тридцать человек, преимущественно сербов, и избит российский сотрудник миссии ООН.

«Принимая во внимание доказательства, имеющиеся в распоряжении канцелярии премьер-министра, а также соответствующие положения Конституции Косово, есть достаточные основания для заключения о том, что, будучи премьер-министром, президент Тачи серьезно нарушил Конституцию, – сделал вывод Курти. – И совершение им этого проступка оправдывает начало конституционной процедуры импичмента президента Косово».

Впоследствии Курти дипломатично добавил, что не выступает против самого секретного соглашения и его содержания, а также заверил, что «Силы безопасности Косово будут выполнять миссии в северной части Косово только в сотрудничестве с KFOR».

Тем не менее, он дал поручение сотрудникам своего аппарата проанализировать содержание этого секретного соглашения в свете «конституционных норм, изложенных в статье 20 (передача суверенитета), статье 18 (ратификация международных соглашений) и статья 91 (импичмент президента)».

На завтра у нового «премьера» Косово, который в последнее время стал откровенно раздражать Запад, назначена встреча с представителем KFOR, генералом Майклом Рисси.