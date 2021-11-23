«Премьер» Косово: «Мы освободились от Сербии, а не от Албании»

В Вене состоялась дискуссия «Косово: проблеск надежды на демократию в Юго-Восточной Европе», в которой принял участие «премьер-министр» отторгнутого от Сербии края Альбин Курти.

В ходе мероприятия лидер сепаратистов заявил о том, что видит будущее Косово в составе общего албанского государства.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», организаторами дискуссии выступили Венский институт Карла Реннера и Немецкий фонд Фридриха Эберта. В ходе мероприятия Альбин Курти заявил, что размен территориями с Сербией породит новые конфликты, а объединение края с Албанией произойдет бесконфликтным путем.

«Прежде всего, я гражданин Косово, и когда вы говорите о Сербии, ее милитаризации, тесных отношениях с Москвой, то все мы – албанцы в Косово и Албании – в целом реагируем на это одинаково, – заявил глава сепаратистского правительства. – У нас один язык, одна история, но сейчас у нас есть две страны. Все албанцы хотели бы объединения, потому что это не было бы направлено против кого-либо, и цель состоит не в том, чтобы стать больше, а в том, чтобы внести больший вклад в мир».

Курти сказал, что провозгласив независимость, Косово освободилось от Сербии, но не стало независимо от Албании, объединение с которой стало бы «выражением мира, а не проявлением агрессии».

«Идеальных этнических границ не бывает, и кто-то всегда будет жить не по ту сторону границы. Я всегда говорил, что обмен территориями – не рецепт решения, а рецепт войны. Целью Сербии было релятивизировать государственность Косово, и Белград имел в виду не обмен территориями, а раздел Косово», – сказал Курти.