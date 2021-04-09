«Премьер» Косово наплевал на здоровье соплеменников из-за личной ненависти к России

09.04.2021, Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Альбин Курти отказался принимать в дар от Албании партию вакцины «Спутник V» из-за того, что Россия не признает независимость Косово.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Альбин Курти отклонил предложение премьер-министра Албании Эди Рамы доставить российские вакцины против коронавируса в Приштину для вакцинации преподавателей. Свое решение лидер косовских сепаратистов объяснил тем, что он не принимает вакцины из стран, которые не признают независимость Косово.

Рама сообщил албанской редакции ABC News, что некоторое количество других вакцин было поставлено в Косово через международную систему COVAX.

«Альбин Курти проводит кампанию в Албании (ячейка паналбанского движения «Самоопределение», лидером которой является Курти участвует в парламентских выборах в Албании 25 апреля – ерд.), я не провожу кампанию в Косово и Метохии. Я не осуждаю отказ властей Приштины.

Я уважаю премьер-министра, независимо от его имени и должности, я не вмешиваюсь в это, чтобы не клеветать, как это делал премьер-министр в прошлом», – добавил Рама.

Говоря о клевете, Эди Рама имел ввиду утверждения Альбина Курти о том, что тот договорился с президентом Сербии Александром Вучичем о размене северных сербских анклавов Косово на населенную большим количеством албанцев Прешевскую долину Сербии.