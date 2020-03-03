03.03.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Запад, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, финансы, Экономика
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«Премьер» Косово не оставляет попыток вырвать признание у Белграда


Скандальный и упертый «премьер-министр» Косово Альбин Курти попытался объяснить шантаж Сербии стопроцентными пошлинами и «взаимностью» – сугубо экономическими причинами.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьер-министр» Косово Альбин Курти стал центральной фигурой семинаров, которые организовала в Приштине «Торговая палата Косово» при поддержке Торговой палаты Северной Македонии и Торгово-промышленной палаты Албании. Пытаясь заманить в свой сепаратистский анклав инвесторов, преимущественно из Балкан и Восточной Европы, глава косовского правительства объяснял экономические неудачи края исключительно позицией стран-соседей.

«Косово имеет отрицательный торговый баланс со всеми странами CEFTA (Центральноевропейского соглашения о свободной торговле, в который, помимо Косово, входят Албания, БиГ, Сербия, Северная Македония, Черногория и Молдавия). Взаимность произойдет – не потому, что мы решили вести себя иначе, а потому, что мы решили вести себя как независимое государство, заявив себя такими, какие мы есть.

Взаимность – это ценность равенства, прежде чем она может стать контрмерой. Мы должны помочь местным предприятиям увеличить занятость, производство, развитие и среднюю заработную плату в частном секторе», – заявил он.

Говоря о «взаимности» и «контрмерах», Курти непрозрачно намекал на взаимоотношения с Сербией, в частности подразумевая под «контрмерами» введенные Приштиной стопроцентные пошлины на сербские товары, а под «взаимностью» – признание Сербией товаров с маркировкой «Сделано в Косово», так и независимости «Косовского государства».

Впрочем, не удержался косовский «премьер» и от претензий к другим государствам.

«Мы хотели бы синхронизировать свою деятельность с Албанией, чтобы наши различия в экономике и политике были меньше различий в наших языковых диалектах, – отметил Курти. – Например при въезде в Албанию нашим экспортерам приходится платить 22 евро за сканирование (груза на таможне – ред.), даже если сканирующее устройство не работает.

Функциональные вопросы не ставятся под сомнение, но говорят за себя: например, существующие акцизы на товары виноделия. В свою очередь граждане Албании, чтобы получить работу (в Косово – ред.), должны иметь вид на жительство».

Также глава сепаратистского правительства отметил и «барьеры» во взаимоотношениях с Северной Македонией, по его мнению, также «нужно устранить».

Ранее, в день визита в США президента Сербии Александра Вучича «премьер» Косово написал письмо американскому президенту Дональду Трампу, в котором уведомил его о процедуре отказа от пошлин на сербские товары, которая стартует 15 марта. И вновь высказал надежду на «взаимность».

«Мы делаем это как жест доброй воли и как знак нашей приверженности тесному сотрудничеству с США в диалоге с Сербией, – писал Курти. – И надеемся, что Белград ответит взаимностью на наши действия, сняв все барьеры в торговле с Косово и остановив кампанию против признания Косово».

 

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