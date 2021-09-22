«Премьер» Косово обвинил в росте напряженности на севере края президента Сербии

22.09.2021 17:17 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Отменить временные номера для транспорта, пересекающего Сербию и Косово в обе стороны, предложил «премьер-министр» Косово Альбин Курти.

При этом глава правительства албанских сепаратистов отметил, что решение о взаимности автономеров с Сербией является правом Приштины.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Курти предложил для того, чтобы снизить напряженность, разрешить косовским автомобилям не снимать автономера сепаратистской «Республики Косово» при въезде в Сербию, тогда и автомобилям с сербскими номерами будет разрешено Приштиной передвигаться по территории края, не меняя их на временные косовские.

«Решение по номерным знакам является справедливым и гарантирует право на свободное передвижение, в том числе и гражданам Сербии, – сказал лидер албанских сепаратистов. – Проблемы создают лишь некоторые грузовики, принадлежащие (сербским – ред.) муниципалитетам (перегородившие подступы к ККП «Яринье» и «Брняк» – ред.), и это является злоупотреблением государственной собственностью. Я призываю организованную группу сербов, граждан, заблокировавших движение: ни граждане, ни наше государство не заинтересованы в инцидентах и ​​эскалации, это не интересно и косовским сербам, и Сербии. Похоже, что в этом заинтересован только один человек – президент Сербии».

Курти подчеркнул, что предложение Косово очень практично и гласит: «Давайте удалим временные номерные знаки как для Сербии, так и для Косово».

Премьер сепаратистов отметил, что косовская сторона готова к диалогу и, по его мнению, Сербия не заинтересована в отказе от диалога и переговоров, как, по его словам, сейчас поступает Белград.

«Брюссель – это место, где должны быть проведены переговоры, и мы готовы и открыты для переговоров», – заключил Курти.