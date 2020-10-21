«Премьер» косовских сепаратистов пугает Белград возвращением «мер взаимности»

21.10.2020, Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Косово Авдулла Хоти заявил, что если не будет «окончательного соглашения» с Сербией, Приштина введет «меры взаимности».

Об этом сепаратистский премьер заявил, выступая перед Ассамблеей Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы отменили пошлину, чтобы начать диалог, но не диалог образца 2011 года, а диалог для взаимного признания и международного соглашения, – заявил Хоти. – Нет никакого технического диалога и никаких частичных соглашений, которые мы подпишем и принесем сюда в зал…. Это диалог окончательного соглашения со взаимным признанием (Сербии и Косово – ред.). Поэтому либо мы получим такое соглашение, либо придем к выводу, что не можем прийти к соглашению, и тогда вернемся к мерам взаимности».

Следует напомнить, что под «мерами взаимности» имеется взаимное признание, либо не признание документов Сербии и ее отторгнутой провинции.

Белград, в принципе, не признает документы так называемой «Республики Косово», поскольку если бы он признал их, то это бы означало признание независимости Косово Сербией.

В ответ предыдущий, досрочно отставленный «премьер» Косово, сторонник паналбанской идеологии Альбин Курти ввел вышеупомянутые «меры взаимности», не признавая, в свою очередь, документы Сербии, после чего ни один сербский товар не мог пройти косовскую «таможню».