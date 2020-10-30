«Премьер» косовских сепаратистов саботировал встречу по «балканскому мини-шенгену»

30.10.2020, Белград, Алексей Топоров

В ходе онлайн-переговоров президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и премьер-министр Албании Эди Рама согласовали три пункта «мини-шенгена».

Стороны договорились об общем для трех стран разрешении на трудовую деятельность, ускорении работы таможни и взаимопомощи при стихийных бедствиях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вышеупомянутые нововведения должны вступить в силу с 10 ноября этого года. Также с этого дня граждане Сербии, Албании и Северной Македонии могут пересекать границы этих государств без прохождения ПЦР-тестов.

«У нас был долгий разговор с Рамой и Заевым, и я считаю важным, что мы приняли несколько знаковых решений, которые будут реализованы не позднее 10 ноября, – прокомментировал сегодняшнюю онлайн-конференцию президент Сербии Александр Вучич. – Давайте подумаем, как помочь друг другу с вакцинами от COVID, чтобы вместе в одном месте закупить их».

Президент Сербии добавил, что в ближайшие дни министры здравоохранения Сербии, Албании и Северной Македонии сформулируют будущее соглашение об общих стандартах медицинской помощи гражданам трех стран.

На прошлой неделе, после встречи с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти, Зоран Заев сказал, что Косово должно присоединиться к региональной инициативе «мини-шенген», но, несмотря на это Хоти в сегодняшней онлайн-конференции не участвовал.