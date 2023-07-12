Премьер-министр Канады обещает Украине много лет войны
Страны западного блока могут гарантировать Украине, что будут вести войну против России на её территории ещё много лет.
Об этом на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В зале поинтересовались, может ли Канада предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности.
«Канада будет поддерживать вместе с другими нашими союзниками столько, сколько это будет необходимо. В основе гарантий безопасности лежат многолетние обязательства продолжать оказывать поддержку Украине», – сказал Трюдо.
Канадский премьер-министр подчеркнул, что НАТО будет вести войну на Украине до тех пор, пока Россия не будет побеждена.
«Владимир Путин хочет переждать и уничтожить Североатлантический союз, уничтожить украинцев. Но мы будем находиться там столько, сколько потребуется, именно в этом и заключаются гарантии безопасности», – добавил он.
Интересно, что из своего десятиминутного выступления Джастин Трюдо уделил вопросу Украины только две минуты. Остальную часть выступления он уделил проблемам климата, энергетики, мировой инфляции, и так далее.
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