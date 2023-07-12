Премьер-министр Канады обещает Украине много лет войны

Вадим Москаленко .  
12.07.2023 19:56
  (Мск) , Вильнюс
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Канада, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Страны западного блока могут гарантировать Украине, что будут вести войну против России на её территории ещё много лет.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока могут гарантировать Украине, что будут вести войну против России на её...

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В зале поинтересовались, может ли Канада предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности.

«Канада будет поддерживать вместе с другими нашими союзниками столько, сколько это будет необходимо. В основе гарантий безопасности лежат многолетние обязательства продолжать оказывать поддержку Украине», – сказал Трюдо.

Канадский премьер-министр подчеркнул, что НАТО будет вести войну на Украине до тех пор, пока Россия не будет побеждена.

«Владимир Путин хочет переждать и уничтожить Североатлантический союз, уничтожить украинцев. Но мы будем находиться там столько, сколько потребуется, именно в этом и заключаются гарантии безопасности», – добавил он.

Интересно, что из своего десятиминутного выступления Джастин Трюдо уделил вопросу Украины только две минуты. Остальную часть выступления он уделил проблемам климата, энергетики, мировой инфляции, и так далее.

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