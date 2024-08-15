Премьер-министр Республики Сербской: Посольство США готовит у нас цветную революцию

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Американское посольство в Боснии и Герцеговине, опираясь на бошняцкую элиту Сараево, стремится довести сербский энтитет страны до финансового и экономического краха. Цель – поменять местное патриотическое руководство на прозападное и просараевское.

Об этом в интервью телеканалу РТРС заявил премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал о планах США подготовить переворот в сербском энтитете Боснии и Герцеговины. Почва для этого готовится санкциями, экономической и финансовой блокадой республики.

«Политики Сараево не мыслят рационально, а действуют как представители иностранных посольств. Американское посольство в Сараево не то, чем обязано являться, а некая политическая партия… Они грубо вмешиваются во внутренние дела. Мы не обязаны отчитываться перед американским посольством», – сказал Вишкович.

На вопрос, падет ли под давлением Республика Сербская, Вишкович ответил, что ни республика, не её руководство не бегут от проблем.

«Давление на Республику Сербскую продолжается последние два или три года, а в последний год оно было более интенсивным из-за санкций. Есть компании, средства массовой информации и их сотрудники, которые были атакованы. Экономические санкции направлены на всех граждан Республики Сербской», – отметил премьер РС.

По словам Радована Вишковича, вопреки прессингу, социальные проекты в РС реализуются.

«Строится больница в Добое, расширяется здание Сербского университета прикладных наук в Приедоре, строится больница в Фоче. Нет больниц и медицинских центров, школ, детских садов, улиц, освещения, которые не были бы построены или отремонтированы без участия правительства. Но проекты, финансируемые РС, страдают от последствий давления и санкций, как и страдают те, кто зависит от затягивания их реализации», – заключил глава правительства.

Запад давит на РС, стараясь полностью подчинить республику марионеточному бошнякскому руководству Сараево, поскольку принципиальная позиция сербского энтитета не позволяет стране вступить в НАТО, присоединиться к антироссийским санкциям и прекратить сотрудничество с Россией.