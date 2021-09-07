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07.09.2021 19:45 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Сербия, Торговля, Экономика
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Премьер-министр Республики Сербской встретился с председателем ТПП Санкт-Петербурга

Делегация Республики Сербской во главе с председателем Правительства Радованом Вишковичем провели встречу с руководством...

Делегация Республики Сербской во главе с председателем Правительства Радованом Вишковичем провели встречу с руководством городской Торгово-Промышленной Палаты  российской Северной Столицы.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Делегация боснийских сербов представила в Санкт-Петербургской ТПП производимые в РС продовольственные товары, обратив внимание принимающей стороны, что промышленность энтитета делает акцент на производстве продуктов здорового питания и качественных вин.

Также было рассказано и о других отраслях производства республики, которые Баня-Лука готова реализовывать на российском рынке – речь идет о производстве минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники.

Помимо этого гости выразили желание сотрудничать с Северной Столицей в области механизации сельского хозяйства, туризма и индустрии развлечений.

Министр сельского, лесного и водного хозяйства Борис Пашалич отметил, что объемы производства в Республики Сербской заметно отстают от других направлений, однако при этом поставляемый на рынок продукт отличается высоким качеством.

Принимал гостей лично председатель Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной Палаты Владимир Катенев.

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