Премьер-министр Сербии пообещала материальную поддержку укронацистам

Вадим Москаленко .  
24.08.2023 17:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация, Украина


Сербия поддержит украинских неонацистов в борьбе против России и будет высылать бандеровцам материальную помощь.

Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия поддержит украинских неонацистов в борьбе против России и будет высылать бандеровцам материальную помощь....

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«Сербия очень сочувствует народу Украины. Мы продолжим предоставлять помощь Украине, будем жертвовать товары и медикаменты, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию.

Сербия не нейтральная. Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины», – сказала Брнабич.

Также она выразила желание поучаствовать в послевоенном грабеже Украины.

«Мы хотим подтвердить готовность Сербии участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддержать интеграцию Украины в Европу, поделившись нашим опытом», – добавила Брнабич.

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