Премьер-министр Сербии пообещала материальную поддержку укронацистам
Сербия поддержит украинских неонацистов в борьбе против России и будет высылать бандеровцам материальную помощь.
Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сербия очень сочувствует народу Украины. Мы продолжим предоставлять помощь Украине, будем жертвовать товары и медикаменты, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию.
Сербия не нейтральная. Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины», – сказала Брнабич.
Также она выразила желание поучаствовать в послевоенном грабеже Украины.
«Мы хотим подтвердить готовность Сербии участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддержать интеграцию Украины в Европу, поделившись нашим опытом», – добавила Брнабич.
Спасибо!
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