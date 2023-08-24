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Сербия поддержит украинских неонацистов в борьбе против России и будет высылать бандеровцам материальную помощь.

Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия очень сочувствует народу Украины. Мы продолжим предоставлять помощь Украине, будем жертвовать товары и медикаменты, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию. Сербия не нейтральная. Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины», – сказала Брнабич.

Также она выразила желание поучаствовать в послевоенном грабеже Украины.

«Мы хотим подтвердить готовность Сербии участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддержать интеграцию Украины в Европу, поделившись нашим опытом», – добавила Брнабич.