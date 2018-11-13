Премьер-министра Чехии “кошмарят” за отдых сына в Крыму

13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Генпрокуратура Чехии проведет проверку заявления сына премьер-министра Андрея Бабиша от первого брака о том, что его якобы насильно удерживали в Крыму, чтобы оградить от участия в расследовании дела о финансовых махинациях, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры в связи с публикацией интернет-ресурса Seznam Spravy.

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“Относительно подозрения в лишении свободы или похищении людей, как о том утверждают репортеры, беседовавшие с Андреем Бабишем-младшим, Верховный государственный прокурор заявил, что уже дал распоряжение прокуратуре города в Праге провести расследование”, – говорится в сообщении.

Сам премьер-министр Бабиш написал в своем Facebook, что его сын Андрей выехал из страны добровольно.

“Мой сын не был похищен, он добровольно покинул Чешскую Республику. Полиция расследовала этот вопрос и прришла к выводу, что никакого похищения не было”, – говорится в посте.

При этом Бабиш отметил, что его сын “психически болен, принимает лекарства и должен находиться под постоянным наблюдением; он живет со своей матерью в Швейцарии”. Политик также сообщил, что у его дочери биполярное расстройство.

Расследование СМИ он назвал “охотой на его семью” и заявил о “манипуляции и чрезмерном давлении со стороны журналистов на правоохранительные органы”.

Стоит отметить, что Андрей Бабиш-младший имеет лицензию пилота гражданской авиации.

В то же время, депутаты оппозиционных политической силе премьера ANO партий намерены созвать парламент и обсудить ситуацию – вплоть до объявления вотума недоверия правительству.

Сын премьер-министра Чехии 35-летний Андрей Бабиш утверждает, что его насильно, по настоянию отца вывезли в российский Крым супруги Протопоповы. Дита Протопопова – это психиатр, она лечила Бабиша-младшего. Сам он считает, что попал к ней из-за конфликта с отцом.

Чешская полиция два года безуспешно пытается найти и допросить Андрея Бабиша-младшего. Подпись 35-летнего Бабиша стоит под документами, связанными с объектом “Гнездо аиста”, вокруг которого уже несколько лет ведется расследование по фактам финансового мошенничества и злоупотреблений. Теперь он, а также его отец и еще несколько членов семьи проходят по уголовному делу о “Гнезде аиста”. Это многофункциональный комплекс, возникший в результате реконструкции старинной фермы, входит в состав холдинга Agrofert, владельцем которого является Бабиш-старший. Комплекс в 2007-2008 годах стал получателем европейской дотации на сумму около 2 миллионов евро по программе выделения средств еврофонда на развитие малых и средних фирм. Чтобы подпадать под необходимые критерии, его вывели из состава агрохолдинга, а после получения дотации вернули в Agrofert.

Ранее действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждал, что на момент получения дотаций от Евросоюза владельцами “Гнезда аиста” являлась не компания Agrofert, а двое его взрослых детей и брат его второй жены Моники.

Это не единственные обвинения в финансовых махинациях, которые звучали и звучат в адрес чешского премьера, занимающего вторую строчку в списке самых богатых граждан страны.