Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не может достичь Республики Молдова военным путем. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает moldpres.md.

Он отметил, что «в течение многих лет сектор безопасности и обороны игнорировался».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас мы больше инвестируем в армию, хотя у нас по-прежнему самые низкие бюджетные ассигнования среди всех стран Европы. В Стратегии безопасности, которая является основополагающим документом, мы впервые в такого рода документе называем вещи своими именами: Россия и коррупция – это основные угрозы национальной безопасности. Враждебные действия Российской Федерации, лояльных Кремлю политиков, олигархов и представителей преступного мира непрестанно ослабляли Республику Молдова. Таким образом, мы были захвачены, оказались вдали от свободного и развитого мира. Чтобы было ясно: Республика Молдова хочет иметь хорошие отношения со всеми странами. Но Республика Молдова не может понять тех, кто желает нам зла, кто не уважает наш выбор и людей. Решения, которые мы принимаем в развитии страны, принимаются для Республики Молдова, в интересах молдавских граждан. Быть частью ЕС – в интересах Молдовы, жить в мире и повышать уровень жизни – в интересах каждого гражданина Республики Молдова», – отметил Речан.

Очень странное заявление. Это, наверное, Россия посоветовала Майе Санду в её бытность министром образования устроить мухлёж с покупкой видеокамер для школьных аудиторий, а затем закрыть дело при странных обстоятельствах.

Это, надо понимать, Россия подвигла Санду на отзыв председателя Апелляционной палаты накануне рассмотрения там дела агрофирмы её бывшего партийного и правительственного босса, экс-премьер-министра Влада Филата, в пользу которой был аннулирован иск об отчуждении 266 гектаров сельскохозяйственной земли.

Это ведь коварный Кремль рекомендовал Санду назначать на должности в администрации президента её ближайших родственников, а потом риторически рассуждать, на какие жертвы они идут, отказываясь от более высоких зарплат.

Это ведь Москва посоветовала экс-министру юстиции из команды Санду Сергею Литвиненко назначить по звонку из туалета (!) на должность начальника Антикоррупционной прокуратуры дочь главной американской спонсорши их партии «Действие и солидарность».

Это явно кремлёвские чиновники подвигли Санду на отстранение от должности законно назначенного генерального прокурора Александра Стояногло и назначение в качестве и.о. человека, который на видео пересчитывал денежные купюры.

Это ведь кремлёвские олигархи стояли за сговором нынешнего министра экономики Дмитрия Алайбы с руководством сети АЗС “Bemol” – спонсора партии «Действие и солидарность», в результате чего Алайба проталкивал в парламенте закон о ежедневной установке стоимости топлива, что позволило взвинтить цены на дизтопливо на треть.

Это наверняка подлые агенты ФСБ порекомендовали Санду протолкнуть на пост главы Конституционного суда своего личного адвоката Николая Рошку.

Это ведь из Москвы посоветовали самому Дорину Речану купить на рынке диплом выпускника бельгийского филиала американского университета Ньюпорта.

В каком несправедливом мире мы живём, однако…