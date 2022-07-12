Премьер Нидерландов наобещал Украине поддержку в долгой войне и тяжелое вооружение
Война на Украине может продолжаться дольше, чем ожидал Запад, однако поддержка киевского режима «останется непоколебимой».
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
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«Я хочу выразить свое восхищение выносливостью украинцев, которые очень храбро и решительно борются против российской агрессии. Они заслуживают нашей постоянной поддержки и внимания всего мира. Эта война может продлиться дольше, чем мы все надеялись. Но это не значит, что мы можем уступить и пассивно наблюдать за тем, что будет происходить», – цитирует Рютте официальный сайт Зеленского.
По словам голландского политика, Запад должен и дальше поддерживать Украину – политически, выражая свою поддержку, постоянно давя на Россию и усиливая сотрудничество с Киевом, двустороннее и многостороннее.
В этом смысле статус Украины как кандидата в члены в ЕС очень важен, добавил Рютте.
«Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину сложным современным типом оружия. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым оружием Украине. Мы будем предоставлять от нашей страны тяжелое оружие, бронемашины и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же самое», – сказал нидерландский премьер.
Он повторил, что неизвестно, сколько будет продолжаться эта война, но Нидерланды точно знают, что Украина и дальше будет нуждаться в поддержке, когда она наконец закончится.
Ранее вчера премьер-министра Нидерландов Марка Рютте свозили в пропагандистский тур по Буче, Ирпеню и Бородянке под Киевом. Указанные населенные пункты украинский режим использует в качестве показательных примеров последствий «российской агрессии».
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