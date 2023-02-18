Премьер Польши назвал братьев Кличко «мировыми лидерами»

Оливер Галич.  
18.02.2023 18:39
  (Мск) , Мюнхен
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности встретился с братьями Кличко – судя по всему, ради фотографии с бывшими боксёрами, которых ещё помнят в Европе.

При этом Виталий Кличко отдельного фото с Моравецким не публиковал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности встретился с братьями Кличко...

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«На продолжающейся Мюнхенской конференции по безопасности (с участием лидеров со всего мира, включая Урсулу фон дер Ляйен, Олафа Шольца и братьев Кличко) все разговоры и дебаты сосредоточены на том, как продолжать быстро и конкретно помогать воюющим на Украине» – написал Моравецкий в своём профиле в Facebook*.

«Они гибнут на передовой за свой суверенитет и свободу, а также за нашу безопасность и безопасность в Европе – поэтому Запад и НАТО должны сделать все, чтобы они победили» – добавил премьер-министр Польши.

Несколько дней назад в интервью итальянской газете Corriere della Sera Матеуш Моравецкий заявил, что «Польша не выбирала своё место на карте, но полностью понимает, какую ответственность влечёт за собой это положение, и победа над Россией – как в польских, так и в европейских национальных интересах».

Стоит отметить, что Виталий Кличко в постах о своих встречах в Мюнхене сделал акцент на общении с американскими политиками, а Матеуша Моравецкого упомянул лишь в контексте общего разговора с ним и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Именно после него и было сделано фото, которое опубликовал польский премьер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в интервью ВВС Виталий Кличко заявил, что русские хотят вынудить всех сбежать в Польшу и оставить им Киев.

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