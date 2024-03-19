Премьер Румынии лишил молдаван права на существование

Елена Острякова.  
19.03.2024 11:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Румыния


В Молдове якобы проживают только румыны.

Об этом журналистам премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

В Молдове якобы проживают только румыны. Об этом журналистам премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. «Хочу...

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«Хочу напомнить, что в Молдове живут румыны, только румыны. Это государство устойчиво благодаря участию румынского государства. Я думаю, что наш долг как румын – продолжать поддерживать наших румын из Молдовы», – заявил Чолаку.

Это заявление возмутило оппозиционную общественность в Молдове, но не власти, которые в прошлом году отказались от молдавского языка и теперь называют его румынским.

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ на днях с обидой напомнил об этом «недоброжелателям из Кремля и прокремлевским молдавским политикам».

Доцент финансового университета (Москва) и приднестровский политолог Игорь Шорников считает, что молдаване «уничтожают сами себя для румын и ЕС». Он допускает, что нынешние прозападные власти ведут страну к утрате государственности, хотя народ становиться румынским вовсе не хочет.

Румынскими паспортами обладает около миллиона молдаван, но эти документы для них только «льготный проезд по ЕС с целью трудоустройства». На румынские выборы молдаване не ходят.

«Они не считают Румынию своей страной, а просто пользуются политикой этого государства для осуществления частных интересов», – сказал Шорников.

Он полагает, что Майя Санду проводит «политику обезлюживания» в отношении и своей страны, и Приднестровья, о чем свидетельствует удручающая демография, от которой деградирует экономика.

«Идея «Приднестровье без приднестровцев» – это то, что им нужно. Они ее осуществляют экономическими методами. Вспомните, когда начались экономические блокады – еще в 2001 году.

И с тех пор Кишинёв мешает приднестровским предприятиям работать, устанавливают дополнительные пошлины, чтобы люди не имели возможности кормить свои семьи и должны были уезжать из республики. Мы видим, что эта политика имеет успех, потому что население Приднестровья процентов на 40 сократилось», – сказал Шорников в интервью телеканалу ТСВ.

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