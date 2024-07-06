Премьер Румынии: Просроченный Зеленский – это образец демократии, а Путин – диктатор

Раду Никулицэ.  
06.07.2024 23:03
  (Мск) , Яссы
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Д.Б., Дзен, Политика, Румыния, Русофобия


Украина должна продолжать воевать, «иначе Путин будет размножаться в каждой из наших стран», стращал премьер Румынии, глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку в ходе встречи Социнтерна в Бухаресте.

«Наша солидарность должна быть очень четкой, и Украина должна выиграть эту войну, потому что в противном случае Владимир Путин будет размножаться в каждом государстве, которое мы представляем. Такое будущее нас ждёт, если Украина проиграет войну», – сказал чиновник.

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Украина должна продолжать воевать, «иначе Путин будет размножаться в каждой из наших стран», стращал...

Он похвалился, что в должности премьера оказывал помощь Бандерштадту даже ценой интересов Румынии.


«Румыния, как вы знаете, приняла решение подарить Украине систему Patriot, и на протяжении всего своего мандата я старался помочь Украине, прежде всего, экономически, чтобы она тоже была экономически устойчивой, насколько это возможно на данный момент. Эти вещи повлекли за собой издержки как среди фермеров, так и среди избирателей», – заявил он.

Дальше Чолаку перешел к откровенной лжи. Он назвал Украину, где Зеленский запретил проведение выборов и узурпировал власть, образцом «демократии», сражающейся с «диктатором» Путиным.

«Мы все должны понимать, что война на Украине – это не война между Российской Федерацией и Украиной. Это не война между диктатором и президентом Зеленским. По сути, это война между диктатором и демократическим государством, которое должно выбрать свою собственную судьбу», – заключил румын.

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