Премьер Сербии опровергла грязную клевету агентства «Франс-Пресс»

23.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава сербского правительства Анна Брнабич назвала «страшной ложью» растиражированную французским агентством «Франс-Пресс» информацию о том, что в белградской больнице скончался пациент с COVID-19, которому не хватило препарата ИВЛ.

Об этом премьер-министр Сербии рассказала в ходе сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Анна Брнабич сообщила, что ситуация с эпидемией COVID-19 в стране сложная, только за минувшие сутки в Сербии скончались девять человек, 185 сейчас подключены к ИВЛ. При этом, по словам главы сербского правительства, за все время эпидемии ни один сербский гражданин не скончался от нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Я хочу еще раз прояснить, что в течение всей борьбы с коронавирусом в стране не было ни одного человека, который бы не получил помощь ИВЛ, инвазивную или неинвазивную, если он нуждался в ней, – сказала Брнабич. – В Сербии нет никого, кто скончался, из-за нехватки ИВЛ или в ожидании ИВЛ».

По словам Брнабич, препаратов ИВЛ в Сербии достаточно и даже более чем достаточно, исходя из числа заболевших.

«То, что публикуют, является бесстыдной, ужасной ложью, – прокомментировала она информацию «Франс-Пресс» о пациенте белградской Земунской больницы Любише Джуриче, скончавшемся якобы по причине того, что ему не хватило аппарата ИВЛ. – Ничего, кроме ужасной лжи иностранного агентства. Мы не допустим, чтобы в Сербию плевали, чтобы Сербию унижали в силу политической конъюнктуры».

Анна Брнабич сообщила, что в больнице, где лежал скончавшийся от коронавируса Джурич, было 35 бесплатных аппаратов ИВЛ, и умерший был подключен к неинвазивному аппарату.