Премьер Сербии отбила атаки оппозиционеров, а спикер выгнала из парламента

30.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Попытка внесистемной прозападной оппозиции Сербии устроить провокации на первых с момента начала пандемии и объявления 15 марта чрезвычайного положения в Сербии на заседаниях Народной скупщины провалилась.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В первый день работы парламента оппозиционеры демонстративно отказывались слушать ответы руководства страны на свои обвинения в неконституционности введения ЧС без участия парламента, предпочитая красоваться в холле, раздавая интервью СМИ, а во второй день они не стали, как это сделали представители других фракций, надевать средства защиты – маски и перчатки.

«Мне кажется, что у нас были разумные и своевременные меры, мы смогли предотвратить экспонентный рост числа инфицированных и защитить нашу систему здравоохранения, – сказала, выступая перед депутатами, премьер Анна Брнабич. – Нам не нужно было отключать пациентов от ИВЛ, чтобы подключить новых, как это было в некоторых странах, и мы также сохранили нашу финансовую стабильность. В Сербии самый низкий уровень смертности – 1,9%, по сравнению со странами этой части Европы … мы приостановили жизнь, дабы жизнь победила».

При этом премьер-министр (см. заглавное фото), отвечая на нападки оппозиционеров объяснила, что парламент не мог быть созван для принятия решения о ЧС, поскольку это не только депутаты, но и многочисленный обслуживающий Народную скупщину персонал, а также до тех пор, пока нельзя было гарантировать полную безопасность его заседаний.

В свою очередь Майя Гойкович поддержала главу правительства, объяснив, что это она отправила президенту страны послание, в котором сообщила, что собрать парламентариев для объявления ЧП пока не представляется возможным.

Также отвечая на претензии оппозиционеров в том, что президент Сербии Александр Вучич, используя эпидемию, провел «функциональную» предвыборную кампанию, Брнабич сказала, что благодаря сербскому лидеру система здравоохранения страны «осталась на ногах».

«Благодаря своему авторитету он сделал все возможное, чтобы предоставить необходимое оборудование и проявил ответственность, лично посетив находящиеся на пике заболевания регионы, – отметила Брнабич. – Президент Сербии лично призвал к тому, чтобы отложить политику на время пандемии, а в это время Драган Джилас (лидер внесистемной прозападной оппозиции и олигарх – ред.) подавал судебные иски на свою страну в европейские суды, жалуясь на введение чрезвычайного положения, что могут делать только отъявленные негодяи!».

Напомнила сербский премьер-министр оппозиционерам и непоследовательность популистских заявлений в принадлежащей им прессе:

«На телеканале Джиласа «Новой С» 13 марта было интервью с (оппозиционно настроенным профессором – ред.) Гораном Белоивечем, где тот критиковал правительство за то, что оно не знает что ему делать, в то время как «без ЧС в Сербии будет хуже, чем в Италии», – заметила Брнабич. – И после издание «Данас» пишет, что «пока весь мира на карантине, Сербия чего-то выжидает». И сегодня эти же люди призывают «бить горшки»… Они лжецы и обычные трусы, потому что только трусы могут стоять в коридоре, критиковать и зарабатывать на этом, не осмеливаясь входить зал заседаний, чтобы получить ответы».

При этом присутствовавшие в зале заседаний внесистемщики нарочито стояли без масок и перчаток, на что спикер Майя Гойкович призвала их воспользоваться средствами защиты, ибо в противном случае она будет вынуждена остановить заседание, потому что нарушаются меры Кризисного штаба и ставятся под угрозу жизни людей. В ответ на это политические скандалисты демонстративно покинули зал. Спикер назвала также объявила остальным народным избранникам, что для решения о прекращения ЧС Народная скупщина будет созвана.