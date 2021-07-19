Премьер Сербии: «У нас работа журналиста более безопасна, чем в странах, что учат нас свободе СМИ»

19.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Глава правительства Сербии Анна Брнабич отметила, что в отличие от западных стран, критикующих Белград за нехватку демократии, в ее стране представители внесистемной оппозиции выступают на гостелеканалах и занимают государственные должности.

При этом, по словам сербского премьера, во многих западных странах, откуда исходит критика, работать журналистом намного опаснее, чем в Сербии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе пресс-конференции в Торгово-Промышленной палате Сербии Анна Брнабич ответила представителям прозападных СМИ, с подколкой поинтересовавшихся у нее, считает ли глава правительства, что после консультаций руководства страны с представителями внесистемной оппозиции, критический тон западных отчетов о Сербии изменится.

Подтекст вопроса состоял в том, что, по мнению прозападных журналистов, эти консультации создают видимость демократии, однако задавшие опос почему-то не взяли во внимание тот факт, что в большинстве западных стран их руководства даже не встанут проводить консультации с политическими силами, чья поддержка у населения не достигает 5%, как это происходит в Сербии.

«Я знаю, что есть присутствие оппозиции в РТС (государственном телеканале Сербии – ред.), а также присутствие непарламентской оппозиции на государственной службе, и ничего неподобного нет ни в Европе, ни в мире, – сказала Брнабич. – Я вижу, что СМИ подвергаются большей опасности в некоторых странах Европейского Союза, чем в Сербии, причем, именно в тех странах, которые постоянно декларируют свободу средств массовой информации. Выходит, что мы можем гораздо лучше справиться с этой задачей и обеспечить свободу СМИ».

На вопрос, решаются ли дела о нападениях на журналистов в Сербии с той же скоростью, что и в Европе, Брнабича ответила, что они решаются быстрее, чем в западных странах.

«К сожалению, когда у нас есть положительные примеры в Сербии, это абсолютно никто не публикует. Примером может служить реакция на угрозы редактору портала Južne vesti Гордане Бьелетич, что было решено в кратчайшие сроки», – заявила глава правительства Сербии.

Брнабич подчеркнула, что Министерство внутренних дел и прокуратура сделали свою работу по этому делу, а также по делам журналистов Елены Зорич, Дашко Милиновича и Милана Йовановича, за поджог домов которых был осужден бывший председатель муниципалитета Гроцка Драголюб Симонович.