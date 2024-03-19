Премьер Сербии в парламенте показала, как лидеры прозападной оппозиции признали Косово
Закончившая свой мандат премьер-министр Сербии и кандидат в председатели Народной скупщины Анна Брнабич рассказала в ходе парламентского заседания, как лидеры прозападной коалиции «Сербия против насилия» в 2022 году признали независимость Косово.
Брнабич показала декларацию, подписанную лидером коалиции Мариникой Тепич и «премьер-министром Косово» Альбином Курти в Вене, призывающую к немедленному приему края в Европейский Союз.
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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», правда, которую в Народной скупщине публично обнародовала Анна Брнабич, спровоцировала агрессию среди представителей прозападной коалиции «Сербия против насилия». Те подступили к исполняющему обязанности спикера парламента математику и пожилому человеку Стояну Раденовичу и чуть не избили его.
«Это ваше зеркало! Это подписано вашей партией! Эту декларацию подписала ваша партия! Это было подписано «Сербией против насилия!» Чтобы независимое Косово в срочном порядке стало членом Евросоюза! Вы сказали самые приятные слова об Альбине Курти, вы сказали, что он интеллектуал. Вы уже признали независимость Косово!», – заявила Брнабич.
Сербский премьер продемонстрировала соответствующий документ, на котором стояли подписи всех лидеров прозападной оппозиции Сербии, включая Маринику Тепич. На это западники не нашлись ничего ответить, зато устроили беспорядки в зале заседаний Народной скупщины.
«Здесь, уважаемые граждане Сербии, вы все можете увидеть, какова политика коалиции Сербия против насилия. Они головорезы и насильники, это все, что они могут вам предложить», – сказала Брнабич.
Спасибо!
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