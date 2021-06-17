Премьер Северной Македонии готов изменить Конституцию ради разрешения от Болгарии на вступление в ЕС

17.06.2021, София, Алексей Топоров

Правительственная делегация Северной Македонии прибыла сегодня в Софию с оригинальным предложением по урегулированию спора с Болгарией.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев провел переговоры с техническим премьер-министром Болгарии Стефаном Яневым и президентом Руменом Радевым.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Зоран Заев пообещал болгарской стороне изменить македонскую Конституцию, включив в нее понятие «болгарский народ».

«Если мы хотим быть членами европейской семьи, у нас должна быть европейская конституция», – объяснил свое решение северомакедонский премьер.

Самое интересное, что Болгария системно выступает против того, чтобы Северная Македония вела речь о македонском меньшинстве и македонской диаспоре в этой стране, считая македонцев частью болгарского этноса, и, похоже, ради членства в ЕС руководство Северной Македонии готово смириться с этим.

Что характерно, члены националистической партии ВМРО-БНД, устроили Заеву встречу под национальную музыку, с плакатом: «Заев, добро пожаловать в Отечество».

«Мы напомнили ему, что судьба Северной Македонии решается здесь, в Софии, поэтому мы собрались, чтобы сказать ему «добро пожаловать», – заявил один из организаторов акции, член Исполкома ВМРО-БНД Александр Сиди. – Мы собрались, чтобы сказать, что не имеет значения, является ли правительство техническим или обычным, оно все равно поддерживает болгарскую национальную идею в Македонии».

Вместе с тем, делегация Северной Македонии проигнорировала акцию националистов.