Премьер Словении обрушился с критикой на «старых членов» Евросоюза

Новости Украины

Премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, что за время председательства Словении в Совете ЕС, удалось поменять в документах термин «европейская перспектива» на термин «перспектива членства» для стран Балкан и Европейского Востока.

Об этом Янша заявил «Словенскому телевидению», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, особенно не хотят видеть в ЕС Украину с Балканами страны-основатели организации.

«Я много раз говорил в этих дебатах (с представителями европейских государств – ред.), что после всего, что мы пережили на Востоке (Европы – ред.) и того, что мы видели на Балканах в последние десятилетия, должно быть ясно, что ЕС должен расширяться, расширяя тем самым пространство свободы и процветания, – сказал словенский премьер. – Нам нужно избавиться от иллюзий, что все решится самостоятельно, и если ЕС не расширится, то расширится кто-то другой».

По словам Янша, на встречах в Брюсселе ему удалось включить термин «перспективу членства» в документы Евросоюза вместо термина «европейская перспектива» для стран Балкан и востока Европы, чему некоторые из старых членов – основателей ЕС активно сопротивлялись.

«Украина или Сербия имеют европейскую перспективу, потому что они находятся в Европе и всегда будут там оставаться, но им нужна перспектива членства, но это было сложно прописать в документах, и за это нужно было бороться.

Особенно много оппортунизма, когда дело доходит до Западных Балкан. Один из европейских лидеров, я не буду называть его имени, даже сказал в дебатах: «Зачем нам приводить их в Европейский Союз, если они и так наша дешевая рабочая сила?», – негодовал премьер Словении.