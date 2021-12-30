Премьер Словении обрушился с критикой на «старых членов» Евросоюза

30.12.2021  23:30 (Мск), Брюссель,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, что за время председательства Словении в Совете ЕС, удалось поменять в документах термин «европейская перспектива» на термин «перспектива членства» для стран Балкан и Европейского Востока.

Об этом Янша заявил «Словенскому телевидению», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, что за время председательства Словении в Совете ЕС, удалось...

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По его словам, особенно не хотят видеть в ЕС Украину с Балканами страны-основатели организации.

«Я много раз говорил в этих дебатах (с представителями европейских государств – ред.), что после всего, что мы пережили на Востоке (Европы – ред.) и того, что мы видели на Балканах в последние десятилетия, должно быть ясно, что ЕС должен расширяться, расширяя тем самым пространство свободы и процветания, – сказал словенский премьер. – Нам нужно избавиться от иллюзий, что все решится самостоятельно, и если ЕС не расширится, то расширится кто-то другой».

По словам Янша, на встречах в Брюсселе ему удалось включить термин «перспективу членства» в документы Евросоюза вместо термина «европейская перспектива» для стран Балкан и востока Европы, чему некоторые из старых членов  – основателей ЕС активно сопротивлялись.

«Украина или Сербия имеют европейскую перспективу, потому что они находятся в Европе и всегда будут там оставаться, но им нужна перспектива членства, но это было сложно прописать в документах, и за это нужно было бороться.

Особенно много оппортунизма, когда дело доходит до Западных Балкан. Один из европейских лидеров, я не буду называть его имени, даже сказал в дебатах: «Зачем нам приводить их в Европейский Союз, если они и так наша дешевая рабочая сила?», – негодовал премьер Словении.

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