Премьер Венгрии: «Сербы – не проблема, а решение для Балкан»

Алексей Топоров.  
14.09.2023 23:25
  (Мск) , Белград
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Балканы, Венгрия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия, Сербия


На Демографическом саммите в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень высоко отметил историческую и нынешнюю роль сербов на Балканах.

В будапештском саммите приняла участие сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Демографическом саммите в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень высоко отметил историческую и...

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Приветствуя Цвиянович в своем выступлении, Орбан отметил, что «мы прожили (с сербами) вместе долгое время и знаем, что им пришлось пережить». По его словам «сербы – это не проблема, а решение для Балкан».

«Балканы сталкиваются с многочисленными проблемами и нам важна стабильность региона… Основные семейные ценности в Европе подвергаются нападкам, но Венгрия не откажется от защиты семьи. В Европе у нас есть прогрессивная и либеральная элита.

Вместо важных вопросов, таких как демографическое будущее, она занимается глупыми и неважными вопросами. Цель либералов – вызвать стратегический страх перед будущим. Мышление западной элиты – это давно увиденный и страшный кошмар, а состояние сознания определяет будущее», – отметил венгерский премьер-министр.

В свою очередь, комментируя саммит, Желька Цвиянович отметила, что он чрезвычайно важен для стран Западных Балкан. И что в Республике Сербской, как и в Венгрии, уже есть проекты по обеспечению устойчивости семьи и поддержке молодых супружеских пар.

«Орбан знает историю сербов, и он лучше всех знает, что сербы никогда не были проблемой. Граждане Сербской соблюдают Конституцию. Мы всегда настроены на разговор и диалог, но проблема в том, что противоположная сторона не заинтересована в диалоге», – отметила сербская член Президиума БиГ.

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