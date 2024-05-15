Премьера Словакии расстрелял поэт-оппозиционер и «борец с насилием»

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал жертвой покушения со стороны провинциального поэта, сторонника оппозиционной либеральной партии, который несколько раз почти в упор выстрелил в политика.

Оппозиционеры, как и руководство ЕС, поспешили осудить нападение, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но их слова звучали фальшиво на фоне предыдущих голословных обвинений в адрес Фицо.

«Робо, поди сюда!», – это были последние слова, которые премьер-министр Словакии Роберт Фицо услышал после выездного заседания правительства страны в городке Хандлова. Оно проходило в городском доме культуры, и после заседания премьер вышел к людям, которые стояли рядом, чтобы пожать им руки.

В это время и прозвучали, по разным свидетельствам, от трёх до пяти выстрелов. По сообщению портала Pravda.sk, злоумышленник прогуливался возле дома культуры, и когда премьер вышел, мужчина подошёл к собравшимся и неожиданно выстрелил в Фицо практически в упор.

Фицо был ранен в грудь и брюшную полость. Он начал падать, его подхватила охрана и усадила в машину. По сообщениям словацких СМИ, премьера отправили сначала в местную больницу, а потом санитарным вертолётом в госпиталь имени Рузвельта в городе Банска-Быстрица.

По информации источника портала Pluska.sk, состояние премьер-министра Фицо очень тяжелое.

«Он ранен в живот и руку. Но в настоящее время его жизнь вне опасности. Его собираются оперировать», – сообщил источник.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на представителя госпиталя сообщило, что премьер Словакии был в сознании по прибытии в больницу, ему оказана помощь и состояние стабилизировано.

Стрелявший был задержан охраной и полицией, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Издание Denník N утверждает, что пистолет, из которого произведены выстрелы, находился в легальном владении. Позже появились сообщения, что речь идёт о Юрае Цинтуле, члене Союза словацких писателей и основателе литературного клуба DÚHA в Левице.

Цинтула автор романа «Сообщение жертвы», повести о цыганах «Эфата» и трёх поэтических сборников. В одном из стихотворений речь идёт о победе автора над смертью.

Хотя некоторые СМИ назвали Цинтулу «известным словацким писателем», на самом деле он привлёк внимание прессы только один раз, в 2016 году – причём как охранник одного из супермаркетов города Левице, которого избил наркоман. Возможно, именно после этого поэт и решил основать «Комитет против насилия», в уставе которого сказано, что он выступает против насилия «всех видов, от войны до домашнего физического или психологического насилия в отношении женщин, детей, стариков, мужчин, животных, насилия на улицах».

Но более интересно другое. Юрай Цинтула открыто поддерживал либеральную партию «Прогрессивная Словакия», которая очень резко критиковала премьера Фицо за «установление правительственного насилия над публичными медиа».

Как раз 15 мая должен был состояться митинг этой партии у здания государственного радио и телевидения Словакии, но его отменили после покушения на премьера. Хотя «Прогрессивная Словакия» заявила, что стрелявший не является её членом, однако сразу же после задержания Цинтула повторил именно партийные лозунги – «Я не согласен с политикой властей, которые ликвидировали независимость масс-медиа».

Объявив о покушении на Роберта Фицо, вице-спикер парламента Любош Блага, соратник премьера по партии Smer-SD, закрыл заседание на неопределённое время. После этого раздались недовольные выкрики оппозиционеров, на что Блага многозначительно ответил: «Это ваша работа!».

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Коалиционный партнёр Роберта Фицо, избранный президент Словакии Петер Пеллегрини (партия Hlas-SD) назвал покушение беспрецедентной угрозой для словацкой демократии.

«Если мы будем выражать другие политические взгляды с оружием на площадях, а не на избирательных участках, мы поставим под угрозу все, что мы вместе построили за 31 год словацкого суверенитета», – отметил политик.

15 июня он должен вступить в должность президента Словакии, и сейчас срочно возвращается из-за границы.

Лидер ещё одной политической силы, входящей в правящую коалицию, Андрей Данко (Словацкая национальная партия, SNS), заявил, что произошедшее является началом «политической войны». Он сказал, что неминуемо последуют изменения в отношении СМИ и политиков бывшего правительства.

«Я хочу сказать оппозиции – заткнуться и уважать результаты выборов», – сказал Данко.

Он добавил, что SNS поддерживает Роберта Фицо. А его коллега по партии, вице-премьер Томаш Тараба написал в социальных сетях, что «у всей оппозиции руки в крови».

В свою очередь, все лидеры оппозиционных партий страны осудили покушение и пожелали Роберту Фицо скорейшего выздоровления. Представительство Еврокомиссии в Словакии также осудило покушение на Роберта Фицо.

«Насилию нет места в нашем обществе», – говорится в его заявлении.

Напомню, ранее Фицо подвергался резкой критике со стороны Брюсселя за свою якобы «пророссийскую» позицию.

Состояла она, по мнению евробюрократов, в последовательной поддержке мирного урегулирования конфликта на Украине. Фицо негативно оценивал позицию Евросоюза в этом вопросе, по его мнению, ЕС оказался не способен выступить с мирной инициативой.

«Мир должен быть на первом месте в европейской повестке дня, потому что ЕС был создан как мирный проект», – отмечал он 2 мая на конференции «20 лет членства Словакии в ЕС – вызовы и возможности».

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также осудила «подлое нападение» на словацкого премьера.

«Я решительно осуждаю подлое нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее достояние. Мои мысли – с премьер-министром Фицо и его семьей», – написала она на платформе X*.

Пока главная версия произошедшего состоит в том, что оно стало следствием волны ненависти, которую против Роберта Фицо нагнетает нынешняя оппозиция ещё со времён парламентской кампании в прошлом году. Его обвиняли во всех смертных грехах – работе на Кремль, связях с мафией, причастности к убийству журналиста Яна Куцяка, коррупции… Ныне эти атаки вновь усилились в связи с выборами в Европейский парламент, назначенными на начало июня.

«Это кульминация тех настроений, которые взращиваются в обществе. Это проявление ненависти, нападение не только на личность, но и нападение на премьер-министра, а также нападение на саму суть государственности», – заявил генпрокурор Словакии Марош Жилинка.

Правоохранительные органы отреагируют на покушение бескомпромиссно и предпримут все действия, чтобы виновный был бескомпромиссно и справедливо наказан, сообщил генпрокурор в соцсети.

Осудили попытку убийства премьера Словакии также лидеры других европейских стран и международных организаций. Одним из первых на покушение отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я глубоко потрясен чудовищным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо», – написал венгерский лидер в X*.

Он подчеркнул, что «молится о его здоровье и скорейшем выздоровлении». Источник сербского издания «Вечерне новости» сообщил, что в «ближайшие два-три дня» Орбан и президент Сербии Александр Вучич могут посетить раненого словацкого премьера.

В свою очередь, Владимир Путин назвал нападение на Роберта Фицо чудовищным преступлением, которое не имеет оправданий. Телеграмму с таким заявлением президент РФ направил словацкой коллеге Зузане Чапутовой, выразив также пожелания выздоровления Фицо.

А вот близкий к Владимиру Путину философ Александр Дугин высказался куда резче.

«Покушение на Фицо – ещё один удар Запада по тем, кто смеет ему что-то возражать. Не только киевские нацисты, но и сам современный глобалистский Запад – это террористическая организация, не знающая никаких правил. Россия должна предложить помощь словакам в расследовании этого омерзительного преступления, а может быть и в возмездии. Чем маленькая Словакия может ответить глобалистскому террору?! А мы можем», – написал он в своём Телеграм-канале.