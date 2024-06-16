Премьерша Италии на «саммите мира»: «Мы заставим Россию сдаться»

Вадим Москаленко.  
16.06.2024 16:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Италия, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным план урегулирования конфликта на Украине – это «мир, за которым начнётся новая война».

Об этом говорили воинственные участники инициированного Киевом «саммита мира» в Швейцарии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным план урегулирования конфликта на Украине – это «мир, за...

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«Призывы к Украине сдаться, пойти на компромисс относительно своего суверенитета или целостности, или призывы принять российский ультиматум служат только миру, который Россия получит, чтобы продолжить войну – поддержке агрессора альтернативными планами мира», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что российскому руководству будут отправлены условия.

«Мы посылаем большой сигнал Путину. Все согласны, что сейчас России не должно быть за этим столом. Мир придёт только тогда, когда Россия будет согласна со всеми международными принципами», – вещал Рютте.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, выступила с самой воинственной репликой.

«Защищать Украину – означает объединить все усилия международного сообщества для этой защиты. Если Россия не согласится с этим, мы заставим её сдаться. И нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии. Мир на Украине не означает, что Украина должна сдаться, как считает президент Путин. Так не будет», – пригрозила Мелони.

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