«Пренебрежительное отношение к России» – зам Медведева объяснил, почему так себя ведут мигранты

Участившиеся инциденты с участием мигрантов в последние годы связаны со сменой поколений – в Россию поехала молодежь, не имевшая опыта совместного проживания в Советском Союзе.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил зам секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Особенно это стало заметным в последние 5-7 лет, когда к нам стали приезжать в большом количестве молодые и средних лет люди из бывших республик Советского Союза. Они не имеют опыта совместного с российскими народами проживания, не знают либо плохо знают русский язык, не имеют опыта профессиональной деятельности, получили образование по национальным программам, зачастую существенно отличающимся от наших стандартов. В этой связи мы зачастую отмечаем пренебрежительное и потребительское отношение с их стороны к России и ее коренному населению», – сказал Гребенкин.

Чиновник уверяет, что ситуация будет меняться: