Правительство Германии нарушает договор с СССР о присоединении ГДР, чем ставит под удар безопасность населения страны.

Об этом в Бундестаге заявила Севим Дагделен, представляющая партию «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«21 октября федеральное правительство открывает командный центр НАТО в Ростоке. Там планируется разместить шведских солдат. Но в договоре совершенно четко написано, что натовские войска не должны размещать на территории присоединения. Солдаты НАТО находятся в Ростоке не для того, чтобы отплыть.

Федеральное правительство нарушает договор об объединении, и они совершенно не понимают масштабов своего нарушения международного права», – сказала Дагделен.