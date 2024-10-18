Прения в Бундестаге: ФРГ грубо нарушила договор с СССР
Правительство Германии нарушает договор с СССР о присоединении ГДР, чем ставит под удар безопасность населения страны.
Об этом в Бундестаге заявила Севим Дагделен, представляющая партию «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«21 октября федеральное правительство открывает командный центр НАТО в Ростоке. Там планируется разместить шведских солдат. Но в договоре совершенно четко написано, что натовские войска не должны размещать на территории присоединения. Солдаты НАТО находятся в Ростоке не для того, чтобы отплыть.
Федеральное правительство нарушает договор об объединении, и они совершенно не понимают масштабов своего нарушения международного права», – сказала Дагделен.
Другой угрозой безопасности она считает размещение в Германии американских ракет, способных нанести превентивный удар по командным пунктам России.
Дагделен утверждает, что поставки ракет «Таурус» Украине «катапультируют Германию в войну с Россией».
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